Nakon Pelješkog mosta, stiže i autocesta do Dubrovnika, ali i elektroničke vinjete?

Ministar prometa Oleg Butković smatra kako je Hrvatskoj potrebna autocesta do Dubrovnika, ali i kako je vrijeme klasičnih vinjeta prošlo

Kako je naglasio u intervjuu za Jutarnji list, Jadransko-jonski koridor definitivno treba spojiti i tu nam ostaje dio Križišće-Žuta Lokva i Ploče-Dubrovnik.



'To Hrvatskoj treba i to treba gurati', kaže Butković kojemu je teško procijeniti kada će to biti, ali gradnjom Pelješkog mosta preostaje sagraditi autocestu od Ploča do Dubrovnika.