Nakon napada na Bejrut: Hezbolah nastavio s napadima na sjeverni Izrael

Nekoliko projektila također je palo blizu izraelskih vojnika na jugu Libanona, no nije bilo izvještaja o stradalima.

Izviješteno je o daljnjim učincima od 'sumnjivih projektila' na izraelskom teritoriju blizu libanonske granice.

Projektil ispaljen iz Libanona pogodio je blizu graničnog grada Kirjat Šmone , rekla je izraelska vojska.

U nedjelju poslijepodne, izraelske zračne snage pogodile su mete u predgrađima libanonskog glavnog grada Bejruta nakon napada Hezbolaha na sjeverni Izrael.

Vojska je rekla da je meta bio zapovjedni centar Hezbolaha.

Barem tri osobe ubijene su, a nekoliko drugih je ozlijeđeno, prema libanonskim izvorima.

Islamska revolucionarna garda (IRGC), iranske elitne vojne snage, naknadno su zaprijetile Izraelu napadima odmazde. Takav potez mogao bi zauzvrat potaknuti nove izraelske napade na Iran.