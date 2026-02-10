Nakon 15 mjeseci poznato je tko će graditi bazen u Zadru: Cijena je niža od planirane

Posao gradnje vanjskog olimpijskog bazena na SC Višnjik u Zadru dobila je splitska tvrtka Lavčević inženjering. Za posao procijenjene nabavne vrijednosti 4,3 milijuna eura bez PDV-a pristiglo je osam ponuda, od kojih je pet bilo valjanih, a ponuda Lavčević inženjeringa iznosila je 2,79 milijuna eura bez PDV-a
Podsjetimo, natječaj za gradnju bazena, koji se u Zadru iščekuje desetljećima, oko kojega će biti postavljeno osam kontejnerskih objekata te će služiti za garderobe, sanitarne čvorove i prodaju ulaznica, raspisan je još u studenom 2024. godine.
Osam mjeseci za radove
Kada izvođač radova bude uveden u posao, imat će rok od osam mjeseci za njegov završetak.
Hoće li radovi krenuti ubrzo ovisit će o tome hoće li na odabir izvođača radova biti žalbi kod Državne komisije za kontrolu javne nabave.
Osim spomenutog Lavčević inženjeringa, na natječaj su se javili i drugorangirani Reliance (3,47 milijuna eura plus PDV), M-p-beton (3,48 milijuna eura bez PDV-a), Alfa plan građenje (3,49 milijuna eura bez PDV-a) i Krekić Avangard (3,29 milijuna eura bez PDV-a).
Novi bazen ukupnih je tlocrtnih dimenzija 80,48×35,64 metara i zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini, a gradit će se prema projektu koji je izradio zadarski Konus.
Predviđeno je da se u jednom trenutku na bazenu može naći maksimalno 272 korisnika, odnosno s osobljem maksimalno 300 ljudi. U sklopu ovog projekta nije predviđena gradnja tribina niti manjeg bazena dubine šest metara s platformama za skokove u vodu.
Ispod tribina dvorane za borilačke sportove
Postupak javne nabave za gradnju tribina raspisat će se tijekom ove godine, a ispod tribina bit će smještene višenamjenska dvorana i dvorana za borilačke sportove.
Olimpijski bazen dio je projekta Sport Upbuild, odnosno modernizacije sportske infrastrukture, a obuhvaća modernizaciju SC-a Višnjik, u što je uključeno opremanje centra za dijagnostiku sportaša, kao i rekonstrukcija i izgradnja kvartovskih sportskih igrališta u Zadru. Njime su obuhvaćene i rekonstrukcija te uređenje i izgradnja igrališta u Bibinjama, Škabrnji i Poličniku.
Ukupna mu je vrijednost 8,21 milijun eura, od čega više od polovice otpada na olimpijski bazen, a sufinanciran je sredstvima iz fondova EU-a.