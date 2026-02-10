Nakon 15 mjeseci poznato je tko će graditi bazen u Zadru: Cijena je niža od planirane

Podsjetimo, natječaj za gradnju bazena, koji se u Zadru iščekuje desetljećima, oko kojega će biti postavljeno osam kontejnerskih objekata te će služiti za garderobe, sanitarne čvorove i prodaju ulaznica, raspisan je još u studenom 2024. godine.

Osam mjeseci za radove

Kada izvođač radova bude uveden u posao, imat će rok od osam mjeseci za njegov završetak.

Hoće li radovi krenuti ubrzo ovisit će o tome hoće li na odabir izvođača radova biti žalbi kod Državne komisije za kontrolu javne nabave.

Osim spomenutog Lavčević inženjeringa, na natječaj su se javili i drugorangirani Reliance (3,47 milijuna eura plus PDV), M-p-beton (3,48 milijuna eura bez PDV-a), Alfa plan građenje (3,49 milijuna eura bez PDV-a) i Krekić Avangard (3,29 milijuna eura bez PDV-a).