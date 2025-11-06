Kopao bazen u vrtu i otkrio blago vrijedno 700.000 eura! A onda je uslijedio još veći šok

Muškarac je u svibnju, nakon što je pronašao blago, obavijestio lokalne vlasti, a one su mu dopustile da zadrži zlato jer nije pronađeno na arheološkom nalazištu, priopćilo je gradsko vijeće u istočnom gradu Neuville-sur-Saone u srijedu.

Pronašao je „pet zlatnih poluga i brojne zlatnike“ zakopane u plastičnim vrećicama, izvijestio je lokalni list Le Progres.

Policija je utvrdila da je zlato bilo stečeno legalno te da je prije 15 do 20 godina rastopljeno u zlatne poluge.

Prethodni vlasnik vrta je preminuo, dodali su u gradskoj upravi, a još se ne zna na koji je način zlato završilo ondje.