Požar kod Metkovića: Približio se kućama, dignuti i kanaderi

"Stanje je dobro. Noć je protekla mirno. Ljudi su dežurali i obilazili opožareno područje. Dio snaga smo povukli i ostavili lokalne DVD-ove na čuvanju. Nadamo se da će biti u redu", rekao je Pilj.

Požar na neprohodnom močvarnom području gasile su vatrogasne postrojbe iz Dubrovačko-neretvanske županije uz pomoć četiri kanadera.