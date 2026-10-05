Svi američki bombarderi napustili britansku zračnu bazu: Iran planirao napad?

Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 iz britanske zračne baze tjedan dana nakon što je nekoliko muškaraca uhićeno pod sumnjom da su pripremali terorističke napade na taj vojni objekt, izvijestio je Reuters u nedjelju, pozivajući se na riječi neimenovanog dužnosnika Pentagona.

Desetak bombardera B-1 bilo je smješteno u zračnoj bazi Fairford britanskog ratnog zrakoplovstva (RAF), smještenoj sjeverozapadno od Londona. Te su zrakoplove američke snage rabile za napade na Iran.

"Iako zbog operativne sigurnosti nismo mogli otkriti kretanje svojih vojnih sredstava i snaga u realnom vremenu, sada možemo potvrditi da su svi američki bombarderi koji su bili razmješteni u (zračnu bazu) RAF Fairford premješteni u matične baze u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je dužnosnik Pentagona u poruci e-pošte.