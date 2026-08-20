Troje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje se bore za život

Iz KBC-a Sestre milosrdnice i danas su izvijestili o zdravstvenom stanju troje pacijenata teško opečenih tijekom katastrofalnog požara u Omišu.

Podsjetimo, oni su najprije prebačeni u KBC Split, otkuda su prevezeni u Kliniku za traumatologiju.

Njihovo je stanje, doznaje Večernji, stacionarno. Iz KBC-a su dodali da su oni i dalje životno ugroženi. Smješteni su na jedinici intenzivne njege.