javili se iz bolnice

Troje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje se bore za život

M.Da.

20.08.2026 u 16:48

Vinogradska bolnica odnosno KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu
Vinogradska bolnica odnosno KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
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Iz KBC-a Sestre milosrdnice izvijestili su kako je stanje troje pacijenata i dalje stacionarno, što znači da su i dalje životno ugroženi

Iz KBC-a Sestre milosrdnice i danas su izvijestili o zdravstvenom stanju troje pacijenata teško opečenih tijekom katastrofalnog požara u Omišu.

Podsjetimo, oni su najprije prebačeni u KBC Split, otkuda su prevezeni u Kliniku za traumatologiju.

Njihovo je stanje, doznaje Večernji, stacionarno. Iz KBC-a su dodali da su oni i dalje životno ugroženi. Smješteni su na jedinici intenzivne njege.

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Primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, intubirani su te priključeni na mehaničku ventilaciju. 

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, stacionarno je u odnosu na prethodne dane, priopćili su iz tog KBC-a.

"S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", poručuju iz KBCSM.

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