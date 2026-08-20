Troje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje se bore za život

Iz KBC-a Sestre milosrdnice izvijestili su kako je stanje troje pacijenata i dalje stacionarno, što znači da su i dalje životno ugroženi
Iz KBC-a Sestre milosrdnice i danas su izvijestili o zdravstvenom stanju troje pacijenata teško opečenih tijekom katastrofalnog požara u Omišu.
Podsjetimo, oni su najprije prebačeni u KBC Split, otkuda su prevezeni u Kliniku za traumatologiju.
Njihovo je stanje, doznaje Večernji, stacionarno. Iz KBC-a su dodali da su oni i dalje životno ugroženi. Smješteni su na jedinici intenzivne njege.
Primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, intubirani su te priključeni na mehaničku ventilaciju.
Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, stacionarno je u odnosu na prethodne dane, priopćili su iz tog KBC-a.
"S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", poručuju iz KBCSM.