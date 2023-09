Najveća i najvrjednija kolekcija vina od 25 tisuća boca ide u pojedinačnu prodaju

Očekuje se da se 25 tisuća boca moglo prodati za oko 50 milijuna dolara na zasebnim aukcijama u Parizu, Londonu, New Yorku, Hong Kongu i Beauneu, koji se smatra vinskom prijestolnicom francuske regije Burgundije.

Aukcijska kuća rekla je da je Chenova kolekcija, prikupljana tijekom 40 godina, "najširi, najvrjedniji podrum ikada formiran".

Među vrhuncima su dva metuzalema od šest litara Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche 1985. procijenjen na 190.000 dolara svaki, jedan iz 1999. (130.000 dolara) i trolitarski Jeroboam iz 1971. (140.000 dolara). Očekuje se da će dva magnuma (boca od 1,5 litre) Domaine Armand Rousseau Chambertin iz 1985. koštati oko 32.000 dolara svaki, a šest magnuma iz 2001. Vosne-Romanée Cros Parantoux 1er Cru koji je proizveo Henri Jayer, poznat kao "k burgudunca", do 70.000 dolara svaki. Među bijelim burgundcima, 12 je boca Bâtard-Montracheta iz 2014. procijenjeno je na 22.000 dolara svaka, dok crveni Bordeaux u ponudi uključuje Château Lafite Rothschild iz 1959., Château Latour iz 1961. i Château Cheval Blanc iz 1947.

Pojedinačni, iznimno rijedak imperial od šest litara Pétrusa iz 1982., koji se smatra jednim od najboljih vina iz Bordeauxa, trebao bi ići po cijeni do 65.000 dolara, a različiti starinski šampanjci Krug i Dom Perignon za između 5.000 i 7.000 dolara po boci.