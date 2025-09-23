Amerikanci razvijaju nevidljivi dron: Uparen s borbenim lovcima, bit će nepobjediv

Šef tajnog razvojnog laboratorija Lockheed Martina otkrio je da se prvi let najnovijeg projekta, stealth autonomnog drona nazvanog Vectis, očekuje do kraja 2027. godine. Iako ova bespilotna letjelica nije razvijena s ciljem sudjelovanja u nekom specifičnom natjecanju, nije isključeno to da bi mogla biti povezana s programom Collaborative Combat Aircraft (CCA) američkog ratnog zrakoplovstva

Potpredsjednik i generalni direktor Skunk Worksa, O.J. Sanchez, istaknuo je da je prvi prototip drona već 'u izradi' te da je Vectis zamišljen kao veliki višekratni dron 'kategorije 5', sposoban prilagođavati se promjenama u sigurnosnom okruženju, piše portal breakingdefense.com. 'Vectis nudi najbolje mogućnosti preživljavanja u svojoj klasi, a po cijeni koja odgovara programu CCA', rekao je Sanchez novinarima uoči konferencije Air, Space and Cyber Udruženja zračnih snaga. 'Dijelovi prototipa već su naručeni, tim aktivno radi i namjeravamo ostvariti prvi let u iduće dvije godine.' Ključne prednosti: Domet, izdržljivost i fleksibilnost Lockheed Martin naglašava da upravo ti elementi čine srž privlačnosti Vectisa. Unatoč Sanchezovu spominjanju programa CCA, naglašava se da ovaj zrakoplov nije razvijen za neku od faza tog ili bilo kojeg natjecanja. Umjesto toga, Skunk Works razvija ga za američko i međunarodno tržište, osluškujući potrebe i povratne informacije brojnih potencijalnih kupaca o budućem bojnom polju. Prema dosadašnjim planovima, Vectis će moći izvoditi širok raspon misija: od borbenih zadataka zrak-zrak i zrak-zemlja pa sve do ISR operacija (izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka). Njegova otvorena arhitektura omogućit će povezivanje s različitim platformama i misijskim sustavima, neovisno o tome jesu li ih razvili Lockheedovi inženjeri ili ne.

Dodatno podešavanje Određeni aspekti, poput vrste i nosivosti tereta te toga je li dron namijenjen za redovite operacije ili povremene specijalizirane misije, mogu se podešavati da bi zadovoljili specifične zahtjeve. 'Naprimjer, možemo ga konfigurirati kao pouzdanog svakodnevnog letača koji će sigurno surađivati s pilotiranim avionima, a moći će se integrirati i u obučne operacije, kao i u stvarne borbene rasporede', objašnjava Sanchez. 'S druge strane, ako kupac zahtijeva jednostavno skladištenje i brzu montažu, to je također ugrađeno u dizajn. U svemu blisko surađujemo s klijentima i prilagođavamo se njihovim potrebama – fleksibilnost je sastavni dio Vectisa.'

Neki aspekti dizajna ostaju tajna Kao i u većini projekata Skunk Worksa, detalji o određenim aspektima dizajna ostaju povjerljivi. Sanchez nije otkrio podatke o vrsti motora ni o maksimalnoj brzini, ali je naglasio da Lockheedova analiza 'ne pokazuje potrebu za nadzvučnim brzinama' kod ove klase dronova. U trenutnom obliku Vectis će biti ovisan o pisti za polijetanje i slijetanje, no konstruiran je za održavanje u zahtjevnim operativnim okruženjima. Izrađen je od izdržljivih i pouzdanih materijala, s jednostavnim dizajnom koji omogućuje lak pristup unutarnjim sustavima u slučaju nužnih popravaka. Testiranja i kompatibilnost Iako Vectis još nije poletio, Lockheed je već proveo opsežnu operativnu analizu i simulacije u kojima je ovaj dron uparivan s lovcima F-22 i F-35. Rezultati pokazuju da su njegove stealth sposobnosti i komunikacijski sustavi u potpunosti kompatibilni sa zrakoplovima pete i šeste generacije.

