Moguće je putovati kroz vrijeme: Ovi letovi će poletjeti u 2026., a sletjeti u 2025. godinu

Oni koji vole neobična putovanja, osobito oko Nove godine, mogli bi se okušati u "putovanju kroz vrijeme". Naime, zrakoplovne kompanije često koriste razlike u vremenskim zonama, a pogotovo prelazak međunarodne datumske crte, zbog koje putnici zrakoplova formalno slijeću ranije.

Na nekim letovima se moguće vratiti "godinu unazad" i tako, primjerice, dvaput proslaviti Novu godinu u manje od 24 sata. Jedan od takvih letova je ANA NH106, koji polijeće iz Tokija nakon ponoći 1. siječnja 2026., a u Los Angeles slijeće 31. prosinca 2025. uvečer, piše aerospaceglobalnews.