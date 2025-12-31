Moguće je putovati kroz vrijeme: Ovi letovi će poletjeti u 2026., a sletjeti u 2025. godinu

Desetak letova iz Azije prema zapadnoj obali SAD-a polijeće nakon 1. siječnja u ponoć te slijeće nekoliko sati prije ponoći 31. prosinca. To je moguće zbog prelaska međunarodne datumske crte iznad Tihog oceana, ali stvara osjećaj putovanja kroz vrijeme ili povratka u prošlost
Oni koji vole neobična putovanja, osobito oko Nove godine, mogli bi se okušati u "putovanju kroz vrijeme". Naime, zrakoplovne kompanije često koriste razlike u vremenskim zonama, a pogotovo prelazak međunarodne datumske crte, zbog koje putnici zrakoplova formalno slijeću ranije.
Na nekim letovima se moguće vratiti "godinu unazad" i tako, primjerice, dvaput proslaviti Novu godinu u manje od 24 sata. Jedan od takvih letova je ANA NH106, koji polijeće iz Tokija nakon ponoći 1. siječnja 2026., a u Los Angeles slijeće 31. prosinca 2025. uvečer, piše aerospaceglobalnews.
Pravilo kod prelaska Pacifika
Takav slučaj nije iznimka. Dapače, to je pravilo kod letova koji prelaze Tihi ocean. Tako, primjerice let CX880 iz Hong Konga polijeće 1. siječnja 2026. u ponoć i trideset minuta, a slijeće u Los Angeles 31. prosinca 2025. u 20.55 sati po tamošnjem vremenu.
Riječ je uglavnom o letovima sa zapadnog pacifika prema Sjevernoj Americi, no ako se dogode kašnjenja, to je moguće i s letovima iz središnje Azije i Bliskog istoka prema zapadnoj obali SAD-a.
Inače, kroz vrijeme se može putovati, odnosno vratiti u prošlost na letovima: Air New Zealand NZ946 između Aucklanda i Rarotonge; ANA NH106 između Tokio Hanede i Los Angelesa; Cathay Pacific CX880 od Hong Konga prema Los Angelesu; Cathay Pacific CX872 od Hong Konga prema San Franciscu; Cathay Pacific CX888 od Hong Konga prema Vancouveru; Hainan Airlines HU7959 od Shenzhena prema Vancouveru; Starlux Airlines JX012 od Taipeija prema San Franciscu; United UA200 s Guama prema Honoluluu te na više letova Samoa Airwaysa između Apie i Pago Pagoa.