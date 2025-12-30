Njemačka se sprema za rat: Nacrt vlade velik naglasak stavio i na civilne strukture

Novi njemački vojni plan stranu sabotažu vidi kao pripremu za rat. Nacrt detaljno opisuje kako bi Berlin djelovao u slučaju velikog sukoba unutar NATO-a

Njemački vojni planeri upozoravaju da nedavni kibernetički napadi, sabotaže i kampanje dezinformiranja mogu predstavljati prvi udarac u nekom budućem ratu. Tako proizlazi iz povjerljivog vladinog dokumenta u koji je imao uvid POLITICO. Ta se procjena nalazi u Operativnom planu za Njemačku (OPLAN), dokumentu koji služi kao nacrt za organizaciju obrane njemačkog teritorija u slučaju velikog sukoba unutar NATO. Plan odražava širi zaokret u njemačkoj sigurnosnoj politici. Berlin je preuzeo središnju ulogu u logistici i planiranju dolaska savezničkih pojačanja, u trenutku kada Rusija, gotovo četiri godine nakon potpune invazije Kremlja na Ukrajinu, pokazuje sve ratoborniji odnos prema europskim članicama Saveza.

Što stoji u dokumentu? U dokumentu se izrijekom navodi da hibridne mjere „mogu u osnovi poslužiti za pripremu vojnog sukoba“. Umjesto da se kibernetičke operacije ili kampanje utjecaja promatraju kao svojevrsni pozadinski pritisak, OPLAN ih izravno smješta u logiku vojne eskalacije. Takav pristup ima vrlo konkretne posljedice za način na koji Njemačka planira svoju ulogu u eventualnom sukobu. Zemlja se u dokumentu opisuje kao operativna baza i ključni tranzitni koridor za NATO-ove snage, koje bi već u ranoj fazi krize bile izložene pritiscima. Razlog je upravo uloga Njemačke kao glavnog središta Saveza za kretanje, opskrbu i održavanje vojnih snaga. Dokument na 24 stranice klasificiran je kao takozvana „lakša“ verzija plana. Njegova je svrha koordinirati civilne i vojne aktere te jasno definirati ulogu Njemačke kao tranzitnog čvorišta za savezničke snage. U scenariju oružanog sukoba Njemačka bi, upozorava se, postala „prioritetna meta konvencionalnih napada sustavima naoružanja dugog dometa“, usmjerenih ne samo na vojnu, nego i na civilnu infrastrukturu.

Model eskalacije kroz pet faza OPLAN predviđa model eskalacije kroz pet faza – od ranog otkrivanja prijetnji i odvraćanja, preko nacionalne i kolektivne obrane NATO-a, pa sve do faze oporavka nakon sukoba. U dokumentu se navodi da se Njemačka trenutačno nalazi u prvoj fazi, koja uključuje izgradnju zajedničke slike prijetnji, jačanje koordinacije unutar vlade te pripremu logističkih i zaštitnih mjera.