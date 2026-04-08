Najmanji grad u Australiji traži kupca: Ima dva stanovnika, poštu i pub, a ovo mu je cijena

M. Šu.

08.04.2026 u 21:22

Pub Foxtrap Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Chris Olszewski
U australskoj saveznoj državi Queensland, više od 800 kilometara zapadno od Brisbanea, nalazi se gradić Cooladdi – jedno od najmanjih naseljenih mjesta u zemlji, s tek dvoje stanovnika. Sada je cijeli grad stavljen na prodaju

Za oko 400.000 dolara budući kupac dobiva gostionicu Foxtrap Roadhouse, kuću s četiri spavaće sobe i praktički upravljanje cijelim mjestom, uključujući i poštanski ured. Upravo zahvaljujući toj funkciji Cooladdi zadržava vlastiti poštanski broj – 4479.

Grad trenutno nastanjuju Carol Yarrow i Jo Cornel, koje su 2023. preuzele vođenje gostionice s planom oživljavanja mjesta. No, s približavanjem mirovine i povratkom u veće središte, odlučile su prepustiti posao novim vlasnicima, navodi Guardian

Život u Cooladdiju podrazumijeva više uloga: novi vlasnici bit će istodobno ugostitelji, poštari, trgovci i kuhari. Osim vođenja gostionice, uključeno je i razvrstavanje i dostava pošte.

Cooladdi Izvor: Profimedia / Autor: Candice Oneill / Alamy / Profimedia

Iako danas gotovo pust, Cooladdi je nekoć bio živahno željezničko središte s oko 270 stanovnika. S padom stočarstva i prestankom željezničkog prometa, broj stanovnika postupno se smanjivao, a škola je zatvorena još 1974. godine.

Unatoč tome, mjesto i dalje ima simboličnu važnost za bivše stanovnike i okolnu zajednicu, koji povremeno dolaze posjetiti područje.

Zanimljivost je da broj stanovnika ovisi o broju vlasnika – ako bi, primjerice, četvero ljudi kupilo imanje, službeni broj stanovnika bi se odmah udvostručio.

Prodaju vodi agencija iz obližnjeg Charlevillea, a nekretnina se oglašava kao prilika za promjenu životnog stila, posebno za one koji žele pobjeći od gradskog života.

