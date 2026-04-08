Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu

Dio originalnog spiralnog stubišta Eiffelova tornja uskoro će biti ponuđen na aukciji u Parizu, što predstavlja rijetku priliku za kupnju dijela jednog od najpoznatijih svjetskih spomenika.
Riječ je o segmentu stubišta koji je izvorno povezivao drugi i treći kat tornja od njegova otvorenja 1889. godine. Konstrukcija je izrađena od čelika i zakovicama spojenih limova, visoka je 2,75 metara, promjera 1,75 metara i sastoji se od 14 stepenica, navodi CNN.
Stubište je gotovo stoljeće koristilo milijunima posjetitelja koji su se njime penjali na vrh tornja, sve do velike obnove 1983. godine, kada su dijelovi uklonjeni i zamijenjeni dizalima.
Aukciju organizira pariška kuća Artcurial, a prodaja je zakazana za 21. svibnja. Procjenjuje se da bi cijena mogla dosegnuti između 120.000 i 150.000 eura.
Prema navodima aukcijske kuće, predmet se više od 40 godina nalazio u privatnoj zbirci te je u potpunosti restauriran prije prodaje.
Ukupno je 20 dijelova originalnog stubišta prodano 1983., a većina ih se i danas nalazi kod prvotnih vlasnika. Neki su izloženi u muzejima u Francuskoj, dok su pojedini završili i u Japanu te Sjedinjenim Američkim Državama.
Eiffelov toranj od otvorenja je posjetilo oko 300 milijuna ljudi, a ovaj segment stubišta jedan je od rijetkih dostupnih artefakata iz njegove izvorne konstrukcije.