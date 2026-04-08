Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu

Riječ je o segmentu stubišta koji je izvorno povezivao drugi i treći kat tornja od njegova otvorenja 1889. godine. Konstrukcija je izrađena od čelika i zakovicama spojenih limova, visoka je 2,75 metara, promjera 1,75 metara i sastoji se od 14 stepenica, navodi CNN.

Stubište je gotovo stoljeće koristilo milijunima posjetitelja koji su se njime penjali na vrh tornja, sve do velike obnove 1983. godine, kada su dijelovi uklonjeni i zamijenjeni dizalima.