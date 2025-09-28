Najmanje jedan poginuli, devet ranjenih u pucnjavi u crkvi u Michiganu

Napad u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita, dogodio se za vrijeme nedjeljne mise na kojoj su se okupile stotine ljudi.

Sumnjivac, 40-godišnji muškarac, navodno je i zapalio crkvu.

Navodnog napadača ubila je policija, priopćila je policija Grand Blanca, dodajući da nema daljnje prijetnje javnosti.