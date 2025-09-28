Prekretnica za Moldaviju: Više od polovine birača izišlo na izbore

Prema izbornom povjerenstvu, izlaznost je iznosila 51,9 posto na kraju glasovanja u 18:00 sati po GMT-u, u usporedbi s 52,3 posto u 2021. Međutim, to bi se još uvijek moglo promijeniti jer dijaspora može glasati do 21:00 sat po lokalnom vremenu.

Prvi rezultati ne očekuju se prije 22:00 sata po GMT-u, navodi France Presse.

Parlamentarni izbori ove nedjelje smatraju se prekretnicom za Moldaviju. U ovim vrlo napetim izborima s neizvjesnim ishodom svaka strana optuživala je drugu za manipulaciju i pokušaj zastrašivanja u bivšoj sovjetskoj republici i kandidatkinji za članstvo u EU, koja ima oko 2,4 milijuna stanovnika i više od milijun iseljenika.