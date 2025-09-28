Prekretnica za Moldaviju: Više od polovine birača izišlo na izbore

Više od polovice moldavskih birača glasalo je u nedjelju kako bi izabrali svoje predstavnike, na odlučujućim izborima za budućnost svoje zemlje, birajući između nastavka približavanja Europskoj uniji ili povratka Rusiji
Prema izbornom povjerenstvu, izlaznost je iznosila 51,9 posto na kraju glasovanja u 18:00 sati po GMT-u, u usporedbi s 52,3 posto u 2021. Međutim, to bi se još uvijek moglo promijeniti jer dijaspora može glasati do 21:00 sat po lokalnom vremenu.
Prvi rezultati ne očekuju se prije 22:00 sata po GMT-u, navodi France Presse.
Parlamentarni izbori ove nedjelje smatraju se prekretnicom za Moldaviju. U ovim vrlo napetim izborima s neizvjesnim ishodom svaka strana optuživala je drugu za manipulaciju i pokušaj zastrašivanja u bivšoj sovjetskoj republici i kandidatkinji za članstvo u EU, koja ima oko 2,4 milijuna stanovnika i više od milijun iseljenika.
Većina anketa provedenih prije izbora pokazala je da pobjeđuje proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021. No stranka proeuropske predsjednice Maie Sandu, koja od 2021. ima većinu u parlamentu, izgubila je tlo pod nogama, uglavnom zbog ekonomskih poteškoća zemlje, jedne od najsiromašnijih u Europi.
Ankete pokazuju da bi PAS mogao izgubiti većinu jer oporbene stranke pridobivaju birače zabrinute zbog visokih troškova života, rastućeg siromaštva i sporog gospodarstva.
Analitičari procjenjuju da bi vladanje u koaliciji moglo zakomplicirati napore PAS-a da Moldaviju uvede u EU do 2030. godine.
Godine 2021. PAS je dobio 52,8 posto glasova dok je oporbeni Blok socijalista i komunista Igora Dodona dobio 27,2 posto.