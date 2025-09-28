Izrael ne posustaje: Deseci poginulih u izraelskim napadima u Gazi

Izraelski vojnici identificirali su petoricu militanata koji su ispalili proturaketnu granatu na zgradu u kojoj su se nalazili vojnici. Nije bilo ozlijeđenih, po vojsci.

Izraelska vojska objavila je da nastavlja operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze. Ofenziva u gradu Gazi također je proširena.

Tijela 41 osobe donesena su u razne bolnice u enklavi od nedjelje ujutro, po agenciji.

Izraelsko ratno zrakoplovstvo eliminiralo je napadače, po vojsci.

U roku od 24 sata, napadnuto je oko 140 vojnih meta u enklavi, dodala je vojska.

Glasnogovornik izraelske vojske pozvao je stanovnike raznih četvrti grada Gaze da odmah odu. Savjetovano im je da se presele u humanitarnu zonu al-Mavasi na jugozapadu pojasa Gaze.

Glasnogovornik je rekao da je napadnut još jedan neboder u gradu Gazi u kojem se nalazila Hamasova infrastruktura.