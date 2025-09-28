140 meta

Izrael ne posustaje: Deseci poginulih u izraelskim napadima u Gazi

V. B./Hina

28.09.2025 u 20:11

Pojas Gaze
Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Bionic
Reading

Deseci Palestinaca poginuli su u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, objavila je u nedjelju palestinska novinska agencija WAFA

Tijela 41 osobe donesena su u razne bolnice u enklavi od nedjelje ujutro, po agenciji.

Izraelska vojska objavila je da nastavlja operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze. Ofenziva u gradu Gazi također je proširena.

Izraelski vojnici identificirali su petoricu militanata koji su ispalili proturaketnu granatu na zgradu u kojoj su se nalazili vojnici. Nije bilo ozlijeđenih, po vojsci.

vezane vijesti

Izraelsko ratno zrakoplovstvo eliminiralo je napadače, po vojsci.

U roku od 24 sata, napadnuto je oko 140 vojnih meta u enklavi, dodala je vojska.

Glasnogovornik izraelske vojske pozvao je stanovnike raznih četvrti grada Gaze da odmah odu. Savjetovano im je da se presele u humanitarnu zonu al-Mavasi na jugozapadu pojasa Gaze.

Glasnogovornik je rekao da je napadnut još jedan neboder u gradu Gazi u kojem se nalazila Hamasova infrastruktura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
grand blanco

grand blanco

Pucnjava u mormonskoj crkvi u SAD-u: Više osoba je ozlijeđeno
teška ozljeda

teška ozljeda

Uhićen tip koji je signalnom raketom pogodio ženu na vjenčanju u Makarskoj
nesreća na radu

nesreća na radu

Akrobatkinja poginula nakon pada s trapeza u cirkusu

najpopularnije

Još vijesti