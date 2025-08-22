Najjači špijunski savez Zapada na klimavim nogama: Amerikanci više ne dijele podatke o Ukrajini

'Kad govorimo o tom obavještajnom savezu, govorimo o sustavima i sposobnostima koji su duboko integrirani', rekao je Philip Davies, direktor londonskog Brunel centra za obavještajne i sigurnosne studije. Dodao je kako već neko vrijeme postoje nagađanja da ostale članice smanjuju razinu povjerenja prema Washingtonu zbog nepredvidive politike administracije Donalda Trumpa .

Prema izvješću CBS-a, Gabbard je 20. srpnja potpisala direktivu kojom se svi materijali povezani s pregovorima Moskve i Kijeva klasificiraju oznakom 'NOFORN' – bez prava dijeljenja s inozemstvom. Iako se ostavljaju iznimke za diplomatske kanale i vojna izvješća namijenjena Ukrajini , saveznici iz mreže ' Pet očiju ' (Five Eyes) ostaju potpuno isključeni, piše Politico .

Već drugi udarac ove godine

Ovo nije prvi put da Washington ograničava protok informacija prema saveznicima. Još u ožujku, SAD je prekinuo dijeljenje operativnih podataka s Kijevom kako bi ga natjerao na pregovore s Moskvom. Takav potez izazvao je zabrinutost europskih obavještajnih službi, koje su se hitno okupile u Parizu i pojačale vlastitu podršku Ukrajini – među ostalim i putem satelitskih podataka.

Prema pisanju Wall Street Journala, Bijela kuća i sada razmatra mogućnost da uskraćivanje obavještajnih podataka posluži kao pritisak na Kijev kako bi pristao na sporazum koji bi mogao biti nepovoljan za Ukrajinu.

Europa jača vlastitu obavještajnu autonomiju

Europske službe sve više promatraju američke poteze kao poticaj za izgradnju vlastite strateške autonomije. Odluka Washingtona u ožujku, kojom je suspendirano dijeljenje ključnih podataka s bojišta, bila je 'posljednja kap' za mnoge sigurnosne dužnosnike u Europi.

U travnju je u Bruxellesu održan sastanak u sklopu Single Intelligence Analysis Capacity foruma, kojim je predsjedala visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put su se okupili vodeći europski šefovi obavještajnih službi, što se tumači kao znak spremnosti da EU počne razvijati vlastitu zajedničku obavještajnu strukturu koja će imati utjecaj i na političke odluke u Bruxellesu.

Promjene i u samom vrhu američke obavještajne zajednice

Tulsi Gabbard paralelno je najavila reorganizaciju svojeg ureda, koja uključuje rezanje stotina radnih mjesta i spajanje timova zaduženih za borbu protiv stranog utjecaja i kibernetičkih prijetnji. Kritičari upozoravaju da bi to moglo dodatno oslabiti otpornost američke obavještajne zajednice u vremenu dok globalne sigurnosne prijetnje rastu.

Jedan visoki europski obavještajni dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, poručio je kako se u Europi odluka Gabbard doživljava s nelagodom. 'Još ne osjećamo posljedice, ali ovo nije dobar smjer. Kaže se da je Gabbard izrazito proruski nastrojena', izjavio je.