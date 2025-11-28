nema ugroze

Uzbuna na Black Friday: Zbog požara evakuiran Arena centar

M. Šu.

28.11.2025 u 18:29

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Arena centar u večernjim satima evakuiran je nakon što je došlo do manjeg požara

Do evakuacije je došlo zbog požara, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Radilo se o manjem požaru u skladištu, koji je već ugašen. Iz policije poručuju da nema ugroze građana.

Izvor: tportal.hr / Autor: čitatelj

Pred Arena centrom moglo se vidjeti niz vatrogasnih i policijskih vozila. Kako nam javljaju čitatelji, sam Arena centar bio je prepun ljudi jer su svi pohrlili u šoping na Black friday.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini da su vatrogasci u 18,21 sat primili više dojava o požaru vozila na nivou - 1 u Arena Centru te da je upućen gasni vlak iz postaje Centar. Kad su došli na intervenciju, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo nego plastika u prostoriji koja je odvojena od parkirališnog prostora.

Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Na parkiralištu je, kaže Jembrih, bila velika gužva tako da je cijevna pruga povučena izvana, a zbog regulacije prometa i smirivanja panike vatrogasci su zatražili dodatne snage MUP-a.

Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
  • Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
  • Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
  • Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
  • Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
  • Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
    +8
Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Jembrih je rekao i da je požar ugašen u 18,45 sati, počeli su ga gasiti vatrogasci Arena centra, a potom su gašenje preuzeli vatrogasci JVP Grada Zagreba.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
protivno zakonu

protivno zakonu

Evo što je Plenković rekao o Thompsonovoj bespravnoj gradnji u Čavoglavama
AUTOM PO GRADU

AUTOM PO GRADU

Zagrepčani, sami ste si krivi: Nevjerojatne brojke otkrivaju uzroke prometnog kolapsa u metropoli
cure detalji istrage

cure detalji istrage

Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

najpopularnije

Još vijesti