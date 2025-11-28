Uzbuna na Black Friday: Zbog požara evakuiran Arena centar

Do evakuacije je došlo zbog požara, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Radilo se o manjem požaru u skladištu, koji je već ugašen. Iz policije poručuju da nema ugroze građana.

Pred Arena centrom moglo se vidjeti niz vatrogasnih i policijskih vozila. Kako nam javljaju čitatelji, sam Arena centar bio je prepun ljudi jer su svi pohrlili u šoping na Black friday.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini da su vatrogasci u 18,21 sat primili više dojava o požaru vozila na nivou - 1 u Arena Centru te da je upućen gasni vlak iz postaje Centar. Kad su došli na intervenciju, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo nego plastika u prostoriji koja je odvojena od parkirališnog prostora.