Uzbuna na Black Friday: Zbog požara evakuiran Arena centar

Arena centar u večernjim satima evakuiran je nakon što je došlo do manjeg požara
Do evakuacije je došlo zbog požara, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Radilo se o manjem požaru u skladištu, koji je već ugašen. Iz policije poručuju da nema ugroze građana.
Pred Arena centrom moglo se vidjeti niz vatrogasnih i policijskih vozila. Kako nam javljaju čitatelji, sam Arena centar bio je prepun ljudi jer su svi pohrlili u šoping na Black friday.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini da su vatrogasci u 18,21 sat primili više dojava o požaru vozila na nivou - 1 u Arena Centru te da je upućen gasni vlak iz postaje Centar. Kad su došli na intervenciju, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo nego plastika u prostoriji koja je odvojena od parkirališnog prostora.
Na parkiralištu je, kaže Jembrih, bila velika gužva tako da je cijevna pruga povučena izvana, a zbog regulacije prometa i smirivanja panike vatrogasci su zatražili dodatne snage MUP-a.
Jembrih je rekao i da je požar ugašen u 18,45 sati, počeli su ga gasiti vatrogasci Arena centra, a potom su gašenje preuzeli vatrogasci JVP Grada Zagreba.