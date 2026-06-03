Najavljeno novo izdanje gala večere dopisnika Bijele kuće: Trump potvrdio dolazak

Okupljanje novinara i političara u Washingtonu odgođeno je nakon što je 25. travnja osumnjičenik uspio proći pokraj sigurnosne kontrolne točke i pucao ispred dvorane u kojoj se održavala večera dopisnika Bijele kuće, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Muškarac naoružan sačmaricom pucao je u agenta Tajne službe prije nego što je oboren i uhićen.

Svake godine od svog osnutka, Udruga dopisnika Bijele kuće (WHCA) poziva aktualnog predsjednika na proslavu slobode tiska.

Nakon što je Trump bojkotirao događaj u svom prvom mandatu i opet 2025. godine, njegovo prihvaćanje pozivnice ove godine postalo je predmetom iznenađenja i velikog iščekivanja u Washingtonu, posebno s obzirom na predsjednikov borbeni i komplicirani odnos s novinarima.

Trump potvrdio dolazak

Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će ponovno organiziranoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće (WHCA) 24. srpnja, što je potvrdio u objavi na Truth Socialu u utorak, gotovo tri mjeseca nakon što je godišnji događaj prekinut zbog pucnjave.

U pismu u utorak, predsjednica WHCA-a i viša dopisnica CBS Newsa Weijia Jiang ​rekla je da odluka da se ponovno organizira večera nije bila "automatska" te da će događaj imati "značajno pojačane sigurnosne mjere i nove procedure pristupa."

Trump, koji ima povijest omalovažavanja medija, objavio je da ga je Jiang pitala da sudjeluje i održi govor, te da je prihvatio. Dodao je: "Ne znam hoću li ili ne iznijeti neke neumjesne komentare, barem što se tiče određenih ljudi, no uskoro ćemo saznati."

Trump je rekao da će se događaj održati u hotelu Waldorf Astoria u Washingtonu.

"Večera neće samo biti prilika da se iznese naš program", napisala je Jiang. "Bit će to poruka da nasilje nema mjesta u američkom životu i da slobodni mediji neće biti zastrašeni kako bi šutjeli."

Godišnja gala večer, svečanost s tradicijom starijom od stoljeća, prikuplja sredstva za novinarske školarine i slavi Prvi amandman američkog ustava, koji jamči slobodu govora i slobodan tisak.