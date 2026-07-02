Ovako će Trump zadržati moć u SAD-u

Iako američki predsjednik Donald Trump bilježi jednu od najnižih razina popularnosti otkako je ponovno preuzeo dužnost, Republikanska stranka i dalje ima realne izglede zadržati kontrolu nad Kongresom nakon izbora krajem ove godine. Razlog nije samo politička kampanja, nego i način na koji se u pojedinim saveznim državama iscrtavaju izborne jedinice

Republikanci posljednjih mjeseci ubrzano prekrajaju granice izbornih okruga u državama u kojima imaju vlast, a kritičari upozoravaju da je riječ o sustavnom pokušaju osiguravanja političke prednosti prije izbora. U središtu rasprave našao se pojam 'gerrymandering' – praksa koja već desetljećima izaziva prijepore u američkoj politici, a koju Trump sada nastoji iskoristiti u dosad neviđenom opsegu, piše njemački Spiegel u detaljnoj analizi. Što je zapravo gerrymandering? Zastupnički dom američkog Kongresa ima 435 članova, a svaki od njih bira se u jednoj izbornoj jedinici većinskim sustavom. Pobjednik je kandidat koji osvoji najviše glasova u svojem okrugu.

Savezne države dužne su oblikovati izborne jedinice s približno jednakim brojem stanovnika, no način na koji će povući njihove granice uglavnom prepušten je lokalnim vlastima. Upravo tu nastaje prostor za političke manipulacije. Ako vladajuća stranka granice izbornih jedinica iscrta tako da povećava vlastite izborne izglede, Amerikanci to nazivaju 'gerrymanderingom'. Naziv potječe još iz 19. stoljeća, kada je guverner Massachusettsa Elbridge Gerry odobrio izbornu kartu čiji je jedan okrug zbog neobičnog oblika podsjećao na daždevnjaka ('(sala)mander'). Trump želi osigurati većinu u Kongresu Granice izbornih jedinica u pravilu se mijenjaju svakih deset godina nakon popisa stanovništva. Ovoga puta situacija je drukčija – brojne savezne države odlučile su ih mijenjati usred desetljeća. Prema pisanju Spiegela, upravo je Trump potaknuo republikanske guvernere i zakonodavce da iskoriste tu mogućnost kako bi povećali broj sigurnih republikanskih mandata. Za predsjednika SAD-a to ima veliku političku važnost. Zadrže li republikanci većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu, Trump će moći provoditi svoju politiku bez ozbiljnijeg otpora Kongresa, unatoč padu potpore među biračima.

'Političari biraju svoje birače' Michael Li, stručnjak za izborno pravo iz njujorškog Centra za pravdu Brennan, upozorava da se američki sustav bitno razlikuje od onoga u većini drugih zapadnih demokracija. 'U Velikoj Britaniji ili Kanadi granice izbornih jedinica određuju neovisna povjerenstva. U SAD-u taj posao uglavnom obavljaju političari u parlamentima saveznih država', rekao je. Dodaje da takav sustav otvara prostor za manipulacije. 'Umjesto da birači biraju političare, političari biraju svoje birače.' Kako ista raspodjela glasova može proizvesti potpuno drukčiji rezultat? Posljedice takvog sustava mogu biti dramatične. Primjerice, stranka koja osvoji oko 40 posto glasova može, ovisno o tome kako su nacrtane izborne jedinice, osvojiti dva od pet mandata, nijedan mandat ili čak tri mandata iako ima manje glasova od protivnika.

Takvi scenariji nisu samo teorija. Na izborima za Kongres 2012. demokrati su osvojili oko 1,3 milijuna glasova više od republikanaca, ali su republikanci ipak zadržali većinu u Zastupničkom domu sa 234 prema 201 zastupniku. Teksas kao glavni Trumpov projekt Najveći primjer novog prekrajanja izbornih jedinica događa se u Teksasu. Trump je prošle godine od republikanskog guvernera Grega Abbotta zatražio novo crtanje izbornih okruga kako bi Republikanska stranka osvojila dodatnih pet zastupničkih mjesta. 'Jednostavnom preraspodjelom možemo dobiti još pet mjesta. To nam pripada', poručio je Trump. Republikanci su već imali znatnu prednost u toj saveznoj državi. Na izborima 2024. osvojili su oko 58 posto glasova, što im je donijelo 25 od ukupno 38 zastupničkih mjesta. Novi plan mogao bi im povećati broj mandata na čak 30. Dvije metode kojima se mijenja izborni rezultat Stručnjaci razlikuju dvije osnovne tehnike gerrymanderinga – 'cracking' i 'packing'. Kod 'crackinga' područja u kojima dominiraju birači suparničke stranke razbijaju se na više izbornih jedinica i spajaju s područjima u kojima prevladavaju birači vladajuće stranke. Time protivnička stranka gubi većinu u svakom pojedinom okrugu. U Teksasu republikanci upravo tako pokušavaju razbiti demokratska uporišta u velikim gradovima poput Dallasa te ih povezati s ruralnim područjima u kojima tradicionalno pobjeđuje Trump. Druga metoda naziva se 'packing'. Njome se birači suparničke stranke koncentriraju u što manji broj izbornih jedinica, gdje ostvaruju uvjerljive pobjede, dok u svim ostalim okruzima ostaju u manjini.

Takva je strategija primijenjena i u Austinu, gdje bi demokrati, prema procjenama stručnjaka, umjesto dosadašnja dva mogli zadržati samo jedan zastupnički mandat. Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice Profesor izbornog prava na Harvardu Nicholas Stephanopoulos smatra da ovakvo prekrajanje izbornih jedinica ozbiljno narušava demokratski proces. 'U Teksasu bi republikanci, čak i kada bi obje stranke osvojile jednak broj glasova, prema našim modelima dobili 26 izbornih jedinica, a demokrati samo 12', upozorio je. Takav ishod, smatra, pokazuje koliko raspodjela zastupničkih mjesta može odstupati od stvarne volje birača. Vrhovni sud dodatno otvorio vrata republikancima Republikanci pritom ne računaju samo na prekrajanje izbornih jedinica u Teksasu. Slični procesi već su pokrenuti ili najavljeni u Floridi, Missouriju, Sjevernoj Karolini, Louisiani, Alabami i Tennesseeju, gdje također imaju političku većinu. Demokrati pokušavaju odgovoriti istom mjerom. Kalifornijski guverner Gavin Newsom predložio je novu kartu izbornih jedinica koja bi njegovoj stranci mogla donijeti nekoliko dodatnih zastupničkih mjesta, a birači su taj prijedlog podržali. No izvan Kalifornije manevarski prostor demokrata znatno je manji. U jedanaest saveznih država granice izbornih jedinica određuju neovisna povjerenstva, a ne političari. Većina tih država tradicionalno naginje demokratima, zbog čega ondje nije moguće provoditi stranački motivirano prekrajanje izbornih karata.

Istodobno su republikanci uspjeli progurati nove karte u nekoliko ključnih država, dok su pokušaji demokrata u Virginiji propali nakon odluke tamošnjeg Vrhovnog suda. 'Trump je pokrenuo utrku u naoružavanju. Republikanci su u tome jednostavno nemilosrdniji', ocjenjuje profesor Nicholas Stephanopoulos. Dodatni vjetar u leđa republikancima dao je i Vrhovni sud SAD-a. Krajem travnja sud je presudio da je dosadašnja izborna karta u Louisiani neustavna te je pritom drukčije protumačio odredbe Zakona o biračkim pravima iz razdoblja borbe za građanska prava. Presuda u praksi omogućuje da se birači afroameričkog podrijetla rasporede među više izbornih jedinica tako da nigdje ne čine većinu, pod uvjetom da je cilj politička, a ne rasna korist. Kritičari smatraju da se time slabi zaštita biračkih prava manjina, koje tradicionalno većinom podržavaju Demokratsku stranku. Trump je odluku pozdravio kao 'veliku pobjedu', a republikanci su ubrzo predstavili nove prijedloge izbornih karata u više saveznih država. Republikanci bi mogli dobiti i deset dodatnih mandata Analitičari procjenjuju da bi samo zahvaljujući novom prekrajanju izbornih jedinica republikanci mogli osvojiti do deset dodatnih mjesta u Zastupničkom domu. Budući da bi demokrati istodobno izgubili jednak broj mandata, ukupni učinak mogao bi iznositi čak dvadeset zastupničkih mjesta. To bi moglo biti dovoljno da republikanci zadrže većinu u Kongresu čak i ako na nacionalnoj razini osvoje manje glasova od demokrata.