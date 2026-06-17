MUNJE, GROMOVI I KIŠA

VIDEO Najavljeno nevrijeme stiglo do Zagreba: Za dvije regije upaljen meteoalarm

L. Š.

17.06.2026 u 21:50

Nevrijeme
Nevrijeme Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dok se navijači pripremaju za utakmicu Hrvatske i Engleske, vremenske prilike u dijelu zemlje nekima su pokvarile planove. Nad zagrebačkim područjem oko 21h počeli se gomilati tamni olujni oblaci, a za zagrebačku i karlovačku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena

Kako je ranije objavio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), tijekom srijede lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima te tijekom noći.

Nevrijeme u Zagrebu
  • Nevrijeme u Zagrebu
  • Nevrijeme u Zagrebu
Nevrijeme u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

Za zagrebačku regiju upozorenje je na snazi od 18 do 23.59 sati zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, a osobit oprez preporučuje se u planinskim i drugim otvorenim područjima. Isto upozorenje vrijedi i za karlovačku regiju od 19 do 23.59 sati, gdje su također mogući jači pljuskovi i grmljavina.

Nevrijeme u Zaprešiću Izvor: tportal.hr / Autor: Čitateljica / tportal.hr

Nad zapadnim dijelom Zagreba nadvili su gusti tamni oblaci, padala je jaka kiša, sijevale munje i puhao je jak vjetar. Iz okolice Zaprešića čitatelji javljaju o jačem nevremenu, jakom vjetru, pa i tuči.

Meteorološko upozorenje izdano je upravo za razdoblje kada će mnogi utakmicu pratiti na trgovima, terasama kafića i drugim otvorenim prostorima. Zbog toga se građanima savjetuje da prate razvoj vremenskih prilika i upozorenja nadležnih službi. U centru Zagreba pokisao je dio navijača koji na glavnom trgu čekaju utakmicu Hrvatska-Engleska na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Sklonili su se ispod krovova.

Vjetar je na Trgu bana Jelačića sve porušio, a zbog kiše je prekinuta i glazba. Podsjetimo, danas kafići rade duže, do 2:00 ujutro. Na Cvjetnom trgu zagrijavanje navijača počelo je već od 17:00, a u 20:00 nastupio je Tiho Orlić. Na Trgu bana Josipa Jelačića nastupio je Slavonia Band.

Unatoč mogućim nestabilnostima, temperature će ostati visoke. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja, uz slab do umjeren vjetar. Meteorolozi upozoravaju da su u uvjetima ljetne nestabilnosti mogući lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavinska nevremena, pa se situacija može brzo mijenjati tijekom večeri.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Nakon pritiska javnosti

Nakon pritiska javnosti

SAD objavio službeni tekst sporazuma s Iranom: Ovo je 14 ključnih točaka
TEŠKA POMORSKA NESREĆA

TEŠKA POMORSKA NESREĆA

Skiper jedrilice izašao iz bolnice i napustio Hrvatsku. Odvjetnik otkrio što slijedi
blagdan svetog vida

blagdan svetog vida

Uzinić osudio ustaški ZDS i nacističke simbole na procesiji u Rijeci

najpopularnije

Još vijesti