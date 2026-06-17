VIDEO Najavljeno nevrijeme stiglo do Zagreba: Za dvije regije upaljen meteoalarm

Dok se navijači pripremaju za utakmicu Hrvatske i Engleske, vremenske prilike u dijelu zemlje nekima su pokvarile planove. Nad zagrebačkim područjem oko 21h počeli se gomilati tamni olujni oblaci, a za zagrebačku i karlovačku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena
Kako je ranije objavio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), tijekom srijede lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima te tijekom noći.
Za zagrebačku regiju upozorenje je na snazi od 18 do 23.59 sati zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, a osobit oprez preporučuje se u planinskim i drugim otvorenim područjima. Isto upozorenje vrijedi i za karlovačku regiju od 19 do 23.59 sati, gdje su također mogući jači pljuskovi i grmljavina.
Nad zapadnim dijelom Zagreba nadvili su gusti tamni oblaci, padala je jaka kiša, sijevale munje i puhao je jak vjetar. Iz okolice Zaprešića čitatelji javljaju o jačem nevremenu, jakom vjetru, pa i tuči.
Meteorološko upozorenje izdano je upravo za razdoblje kada će mnogi utakmicu pratiti na trgovima, terasama kafića i drugim otvorenim prostorima. Zbog toga se građanima savjetuje da prate razvoj vremenskih prilika i upozorenja nadležnih službi. U centru Zagreba pokisao je dio navijača koji na glavnom trgu čekaju utakmicu Hrvatska-Engleska na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Sklonili su se ispod krovova.
Vjetar je na Trgu bana Jelačića sve porušio, a zbog kiše je prekinuta i glazba. Podsjetimo, danas kafići rade duže, do 2:00 ujutro. Na Cvjetnom trgu zagrijavanje navijača počelo je već od 17:00, a u 20:00 nastupio je Tiho Orlić. Na Trgu bana Josipa Jelačića nastupio je Slavonia Band.
Unatoč mogućim nestabilnostima, temperature će ostati visoke. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja, uz slab do umjeren vjetar. Meteorolozi upozoravaju da su u uvjetima ljetne nestabilnosti mogući lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavinska nevremena, pa se situacija može brzo mijenjati tijekom večeri.