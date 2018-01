Nada Murganić žali ako je njena izjava shvaćena kao relativiziranje nasilja nad ženama

Nakon što je njena izjava o slučaju Tomašević izazvala zgražanje i bijes javnosti ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijelnu politiku Nada Murganić u četvrtak navečer se oglasila priopćenjem u kojem je izrazila žaljenje zbog riječi koje je izrekla ranije tijekom dana, a kojima je relativizirala nasilje nad ženama

Podsjetimo, ministrica je ranije tijekom dana (četvrtak) upitana da komentira iznenadno povlačenje tužbi za zlostavljanje Mare Tomašević kazala: 'To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila'.