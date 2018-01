Neočekivani obrat: Tomaševićeva žena povukla optužbe za zlostavljanje!

Tijekom jutrošnje sjednice Visokog časnog suda HDZ-a, doznajemo, župan požeško-slavonski Alojz Tomašević jednoglasnom odlukom izbačen je iz HDZ-a. U isto vrijeme županova supruga povukla je sve optužbe protiv njega

RTL doznaje kako je županova supruga Mara Tomašević povukla sve optužbe protiv njega, no kako optužnica protiv Tomaševića ne pada jer ga se može goniti po službenoj dužnosti. Tomašević i dalje ne misli dati ostavku.

'Vidjeli ste njegove postupke u posljednje vrijeme. To je njegova odluka. Mislim da je pogriješio', rekao je Butković te dodao kako ne zna hoće li Tomašević danas podnijeti ostavku.

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je da u slučaju Tomašević sve ostaje kao što je bilo po starom zakonu.

'To znači da dvije trećine predstavničkog tijela može predložiti izglasavanje referenduma o nepovjerenju županu i ukoliko polovica izašlih birača odluči da župan nema povjerenje građana tada će on morati odstupiti', rekao je Kuščević te dodao kako pritom ne tvrdi da će do referenduma zaista doći.