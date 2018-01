SDP će tražiti opoziv ministrice Murganić

Nakon Predsjedništva SDP-a potpredsjednik stranke Zlatko Komadina je kazao da ministrica obitelji i socijalne skrbi Nada Murganić treba podnijeti ostavku zbog izjave o slučaju obitelji Tomašević.

'Murganić treba podnijeti ostavku. Kad kaže da je to tako u obitelji očito misli da je to tako prihvatljivo HDZ-u. SDP će pokrenuti postupak opoziva kada se za to steknu uvjeti', rekao je Komadina za N1.

Podsjetimo, komentirajući povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić, inače socijalna radnica, kazala je novinarima: 'To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila'.