Autonomna ženska kuća: Izjava ministrice Murganić skandalozna

Nevladina udruga Autonomna ženska kuća Zagreb ocijenila je u četvrtak skandaloznom i neprihvatljivom izjavu ministrice Nade Murganić, koja je na upit o povlačenju svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv njezina supruga Alojza Tomaševića, rekla da su ‘trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa’.

‘To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila’, kazala je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade, komentirajući to što je supruga požeško-slavonskog župana povukla sve optužbe protiv njega za obiteljsko nasilje.

‘Izjava ministrice Murganić - to vam je tako u braku, trebali su rješiti unutar obitelji, naprosto je skandalozna i neprihvatljiva’, izjavila je Hini Neva Tolle, predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb.