Nacionalni stožer će tražiti od ugostitelja da stišaju glazbu u lokalima?

Glazba u ugostiteljskim objektima uskoro bi mogla biti tiša ne bi li se i tako pokušalo smanjiti širenje koronavirusa

Po hrvatskim zakonima, ugostiteljski objekti u kojima nije kao obveza u minimalnim uvjetima predviđena glazba, njezina buka može biti samo do 65 decibela što bi bila jačina prosječnog razgovora. Međutim, gotovo je sigurno da je glazba u kafićima ponekad i puno glasnija. Sve su to razlozi zbog kojih stožer namjerava doći do suglasja s ugostiteljima jer u konačnici to i njima samima ide u korist s obzirom na to da u slučaju da se neki kafić registrira kao žarište može se zatvoriti na neko vrijeme.

Razmišljanja stožera podupiru i istraživanja znanstvenika s kalifornijskog sveučilišta po kojima primjerice smanjenje glasnoće za samo šest decibela u prosječnom govoru može imati isti učinak na sprečavanje širenja virusa kao i udvostručenje ventilacije u prostoriji.

Povećanje glasnoće za 35 decibela, što je razlika između šaptanja i vike, odašilje 50 puta više čestica. Naime, šaptanje stvara buku od 35 decibela, običan razgovor od 65, glasan govor 75, a vikanje 100 decibela, što je 30 više od buke koju stvara gradski promet. Inače, buka od 100 decibela najviše je dopuštena u noćnim klubovima po hrvatskim zakonima.

Stručnjaci upozoravaju da bi u koronavremenu, zbog prevelikog širenja kapljica s virusom, trebalo ograničiti i zborsko pjevanje, a preporučuju i tzv. tihe zone u svim zatvorenim prostorima visokog rizika poput čekaonica u bolnicama.