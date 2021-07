Načelnik Neuma o Pelješkom mostu: Štetu će osjetiti ugostitelji uz magistralu; nećemo dopustiti izgradnju luke

Puštanje u promet sinoć spojenog Pelješkog mosta neće otežati život i turizam ovog jedinog bosanskohercegovačkog gradića na obali Jadrana, kazao je u četvrtak načelnik Neuma Dragan Jurković u izjavi za medije u BiH

Do juga Hrvatske sada se putuje kroz neumski koridor, dva puta prolazi granica s BiH, a spajanjem Pelješkoga mosta i njegovim puštanjem u promet u proljeće sljedeće godine to će se izbjeći te će se uštedjeti čak dva sata.

Dodao je kako je za ovaj gradić najvažnije povezivanje s unutrašnjosti Bosne i Hercegovine brzom cestom koja vodi preko Stoca.

"Za nas je važnije da će do kraja godine biti završena dionica ceste od Stoca do Neuma, koja će otvoriti Neum do unutrašnjosti BiH. Nama je cilj da sezona u Neumu traje 180 dana i mislim da ćemo uspjeti to ostvariti", rekao je načelnik Jurković.