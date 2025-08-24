Dodik nakon smjene: Objavio ime mandatara nove Vlade i najavio da EU više nije njihov put

Nakon što je početkom tjedna natjerao na ostavku dosadašnjeg premijera Radovana Viškovića koju je parlament RS u petak i prihvatio Dodik je pozvao novinare u ured entitetskog predsjednika u Banjoj Luci i tamo izjavio kako će njegov kandidat za novog predsjednika vlade biti Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede.

Plaće od tisuću eura i rast BDP-a

To je učinio nakon što je oporba odbacila njegov poziv da ponudi mandatara i da se tako napravi neka vrsta vlade "nacionalnog jedinstva".

Dodik je pred novinarima iznosio obećanja kako će nova vlada povećati prosječne plaće na tisuću eura, dijeliti socijalnu pomoć, osigurati nove investicije i rast BDP-a od 3,5 posto a najavio je i donošenje niza zakona kojima bi se, kako je kazao, "rigorozno" ojačala RS što god o tome mislili u EU ili ostatku međunarodne zajednice.

"EU više ne može biti naša orijentacija pa vas molim da smanjite sve operacije vezane za bilo kakav europski put", kazao je Miniću dajući mu rok od godinu dana da provede njegove zamisli.