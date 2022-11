Na 'zdravoj kavi s doktorima' možete se educirati o prevenciji i liječenju raka dojke. Uoči događanja doznali smo kad krenuti s prvim pregledima i koji su rizični čimbenici

Prema posljednjim podacima baze Registra za rak Republike Hrvatske, u 2019. je od raka dojke oboljelo 3009 žena, a u 2020. umrle su od raka dojke 722 žene. Rak dojke je zloćudna bolest od koje žene u Hrvatskoj najčešće obolijevaju te drugi najčešći razlog umiranja (iza raka pluća) od malignih bolesti. No ujedno je i ogledni primjer među malignim bolestima kako je rana dijagnoza povezana s visokim stopama izlječenja i odličnom prognozom, petogodišnjim preživljavanjem većim od 90 posto

Zabrinjavajući podaci traže i pravovremene reakcije, a pritom je ključna promocija zdravlja i zdravih navika te povećanje svijesti građana Hrvatske o važnosti prevencije. Upravo je to jedna od misli vodilja Udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same.

Kalogjera kaže da su u udruzi primijetili da ženama nedostaje prijateljskog razgovora i informacija, a otvoreno kaže i da zdravstveni sustavi imaju nedostatke, da je informiranost o dostupnim programima prevencije je dosta niska, a podaci o neodazivu građana na preventivne preglede vrlo zabrinjavajući.

'U cijeloj Hrvatskoj nedostaje socijalnih i zdravstvenih usluga koje značajno unaprjeđuju kvalitetu života ranjivih skupina, a situaciju još više otežava nerazumijevanje društva da se s 'rakom može živjeti'. Zato su neformalni razgovori neizmjerno potrebni. Prema dosadašnjim komentarima žena, 'zdrave kave' pokazale su se kao pun pogodak jer osim što mogu dobiti odgovore na pitanja koja ih muče, imaju mogućnost podijeliti svoja razmišljanja i osjećaje. To im je puno lakše napraviti izvan ordinacija, izvan 'liječničkog' okruženja i bijelih kuta, jednostavno se pokazalo da su žene puno opuštenije u ovakvim okruženjima 'uz kavicu'.

Posebice je to slučaj kod novooboljelih osoba jer su one u najvećem stresu zbog dijagnoze, a i manjka im informacija. Tu je i naša uloga, nas žena iz Udruge, koje smo spremne podijeliti i osobne priče te vlastita iskustva kako bi ih dodatno ohrabrile i pokazale da nisu same. Htjela bih ovim putem i zahvaliti svim liječnicima i stručnjacima na njihovu slobodnom vremenu i velikodušnosti kako bismo zajedničkim snagama što uspješnije osvijestili toliko potrebnu prevenciju i edukaciju', ističe Kalogjera.