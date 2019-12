Olujni vjetar zatvorio ceste, na Zavižanu 18 cm snijega. Evo što nas još čeka danas

U utorak nas očekuje postupno razvedravanje, a još će u prvom dijelu dana osobito u Dalmaciji biti kiše, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i ponegdje orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 na kopnu, od 9 do 14 °C duž obale i na otocima.

Mjestimične kiše i snijega bit će još uglavnom do utorka ujutro, na jugu još možda i prijepodne, a zatim do petka većinom suho, pa i barem djelomice sunčano, u nizinama unutrašnjosti uz jutarnju maglu, sredinom tjedna mjestimice i dugotrajniju. Temperatura zraka bit će osjetno niža nego prošlih dana, u kopnenom području najniža tijekom noći i jutra gotovo posvuda niža od 0 °C. Štoviše, u noćima bez ili sa slabim vjetrom, te malo ili nimalo oblaka, u mnogim će krajevima biti i niža od -5 °C, u gorju vjerojatno i niža od -10 °C.

HRT podsjeća da se vrijeme stubokom promijenilo - ili će do srijede ujutro. Osim kiše, gdjegod i obilnije, kao primjerice u Rijeci i Senju, gdje je od nedjelje navečer do ponedjeljka u 19 sati palo oko 80 litara po četvornome metru, mjestimice je padao i snijeg, i to ne samo u gorju, nego i u nekim nizinama. I zadržavao se na tlu - na Zavižanu ga je napadalo 18 cm. I bura je zapuhala, na sjevernom Jadranu ponegdje i olujna, a još će češća, gdjegod i jača biti do srijede ujutro, posebice tijekom utorka.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana. Hladnije. Ujutro mjestimice može biti i magle. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, a najviša dnevna od 3 do 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu susnježicu i snijeg, osobito u prvom dijelu dana u Lici. Poslijepodne sunčanije, osobito u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab do umjeren sjeveroistočni, u višem gorju ponegdje i jak. Jutarnja temperatura od -5 do -3, a najviša dnevna oko 0 °C.

Istra

Ujutro promjenjivo oblačno a zatim pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna bura koja će krajem dana početi slabjeti. More će biti umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 4 do 8 °C, u unutrašnjosti Istre od 1 do 3 °C, a najviša dnevna od 7 do 11 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, vrlo vjetrovito i osjetno hladnije. Puhat će umjerena i jaka bura, s olujnim a podno Velebita povremeno i orkanskim udarima. Najniža temperatura od 3 do 8, u unutrašnjosti Istre može se spustiti i do 0 °C. Najviša dnevna uglavnom od 7 do 11 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano i razmjerno vjetrovito te hladnije. Na jugu i u unutrašnjosti uz više oblaka može biti kiše. Puhat će umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža temperatura od 7 do 13, u unutrašnjosti od 1 do 5, a najviša dnevna uglavnom od 11 do 16 dok će u Zagori biti hladnije.