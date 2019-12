Tjedan počinje padom temperature, obilnim kišama i prvim pravim ovosezonskim snijegom, snježni pokrivač i do 20 cm

Oblačno, kišovit i vjetrovito bit će u ponedjeljak u cijeloj Hrvatskoj, s time da će u kopnenom dijelu zemlje kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Do utorka ujutro u gorskoj Hrvatskoj te u gorama središnje i istočne Hrvatske očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača od 5 do 15 cm , a iznad 700 m nadmorske visine moguće i preko 20 cm, osobito u Gorskome Kotaru, te na području Velebita i Kapele. Tanji snježni pokrivač mogao bi nastati i u nizinama, pogotovo središnje Hrvatske.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 1 do 5, na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva Celzija, a najviša dnevna uglavnom od 4 do 9 na kopnu te između 14 i 18 stupnjeva na obali i otocima.

Osim snijega i kiše, probleme će stvarati i jaka i olujna bura koja će trajati od ponedjeljka navečer sve do četvrtka uz postupno slabljenje. Najviše problema s burom bit će na već poznatim lokacijama podno Velebita