stanje na cestama

Pojačan promet prema moru, bura zatvorila Jadransku magistralu ispod Velebita

V. B./Hina

07.08.2026 u 07:37

Prometne gužve
Prometne gužve Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, zabrana je prometa za vozila I. skupine (motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi.

vezane vijesti

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 ﻿u smjeru mora, a zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno.

Na ﻿A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije 323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun Tovarnele.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
podrhtavanje tla

podrhtavanje tla

Potres na Kvarneru: 'Probudilo me, skočila sam iz kreveta'
tajland

tajland

Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih
Ždrelaščica u Kukljici

Ždrelaščica u Kukljici

Kip Gospe postavljen uz jedan od najprometnijih kanala na Jadranu

najpopularnije

Još vijesti