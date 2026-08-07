Pojačan promet prema moru, bura zatvorila Jadransku magistralu ispod Velebita

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 ﻿u smjeru mora, a zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno.

Na ﻿A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije 323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun Tovarnele.