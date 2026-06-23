Na snazi narančasti meteoalarm! Vrućina još jača, evo kad stiže vrhunac toplinskog vala

Najviše dnevne temperature jučer su se penjale do 37 stupnjeva, dok su u kontinentalnim krajevima išle do 34 °C. Uz toplinu prisutna je i sparina, a atmosfera je nestabilna, što je doprinijelo razvoju oblaka te donijelo mjestimične pljuskove praćene grmljavinom
Takvi uvjeti nastavit će se i danas, javlja HRT. U području povišenog tlaka zadržavat će se nestabilan i razmjerno topao zrak, pa će vrijeme ostati slično.
DHMZ je zbog vrućine oglasio narančasti meteoalarm za neke regije. Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena DHMZ je oglasio žuti meteoalarm za osječko, riječko područje i Istru.
Na istoku zemlje očekuje se pretežno sunčano i sparno vrijeme. Ipak, uz povećanu naoblaku moguć je pljusak s grmljavinom, najprije ujutro, a osobito u poslijepodnevnim satima kada može biti i izraženiji. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni, uz pljuskove povremeno i jak. Jutarnje temperature bit će oko 20 °C, a dnevne oko 32 °C.
U središnjim predjelima vjerojatnost za oborinu bit će manja, no poslijepodne se ni tamo ne može potpuno isključiti, osobito na zapadu. Prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverac, a temperatura će dosezati oko 32 °C.
Noći s temperaturama do 27 stupnjeva
Na sjevernom Jadranu noći će ostati tople, ponegdje i vrlo tople, s temperaturama do 27 stupnjeva. Danju će biti vruće, između 32 i 34 °C. U gorju će uvjeti biti nešto ugodniji – jutarnje vrijednosti do 20 °C, a dnevne između 27 i 30 °C. Većinom sunčano vrijeme moglo bi u drugom dijelu dana prekinuti jače nevrijeme u Istri i na riječkom području, uz pljuskove, grmljavinu i jak vjetar. Bura, koja će puhati slabo do umjereno, podno Velebita i jače, postupno će okrenuti na sjeverozapadni vjetar.
Dalmaciju očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme, ali uz izraženu vrućinu i visoku opasnost od toplinskog vala na obali. Jutarnje temperature kretat će se od 23 do 27 °C, u unutrašnjosti niže, dok će dnevne dosezati između 33 i 35 °C. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar će puhati umjerenom burom, potom će okrenuti na sjeverozapadnjak.
Na krajnjem jugu prevladavat će sunčano, uz kombinaciju bure, sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. I ovdje postoji mogućnost kratkotrajnog poslijepodnevnog pljuska. Na snazi ostaje upozorenje zbog toplinskog vala, uz jutarnje temperature između 23 i 26 °C te dnevne od 32 do 36 °C.
Vrućina će još jačati
Kako se tjedan bude približavao kraju, vrućina će dodatno jačati. Srijeda će na kopnu biti posebno neugodna zbog sparine u noćnim satima, dok će jutra u nastavku tjedna ipak postati podnošljivija.
Vrijeme će uglavnom biti sunčano, uz još ponegdje moguć izolirani pljusak u srijedu. Dnevne temperature nastavit će rasti, pa se već u petak i u unutrašnjosti očekuje početak toplinskog vala.
Na Jadranu je upozorenje već na snazi, a dodatni problem predstavljaju tople i vrlo tople noći koje otežavaju oporavak organizma. Od sredine tjedna more očekuje još toplije dane i stabilnije vrijeme, uz postupno smanjenje naoblake, dok bi u srijedu još ponegdje moglo biti kratkotrajnih pljuskova.
Šef DHMZ-a: I ovo ljeto će biti toplije od prosjeka
Sezonske prognoze i dalje upućuju na to da će i ovo ljeto biti toplije od prosjeka. Hoće li srpanj i kolovoz nastaviti istim intenzitetom, još je prerano procjenjivati, no ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler za RTL je istaknuo da je lipanj u potpunosti potvrdio očekivanja iz ranijih prognoza, prenosi Net.hr.
Govoreći o El Niñu, pojašnjava da je riječ o prirodnoj pojavi u Pacifiku koja najviše utječe na Australiju, Indoneziju i druga područja tog oceana. Njegov je utjecaj na Hrvatsku i ovaj dio Europe ograničen te može rezultirati nešto kišnijom jeseni, ali nije presudan za naše vremenske prilike.
Ipak, preko globalnih trgovinskih tokova može posredno utjecati i na Europu. ‘Točno je da je svijet povezan trgovinom i energijom, a isto vrijedi i za trgovinu hranom. Ako budu veće poteškoće u opskrbi hranom u dijelu Azije, to može utjecati i na ostatak svijeta.’