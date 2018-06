Na najmanje mjesec dana zatvara se najviša gondola u Europi

Najviša gondola u Europi, ona koja vozi na Aiguille du Midi u masivu Mont-Blanca, bit će zatvorena najmanje do 7. srpnja zbog problema s kablom, objavila je tvrtka Companie du Mont-Blanc

Čitav kabel mora biti zamijenjen, zbog čega će biti zatvoren drugi segment žičare koji vodi do vrha.

Prvi segment, koji ide iz Chamonixa do postaje Plan de l'Aiguille, ostat će otvoren do 17. lipnja, a potom i on ide na remont.

Ponovno otvaranje 7. srpnja vrlo je ambiciozan cilj, s obzirom na tehničke poteškoće operacije koju treba izvršiti, upozorava se.

Gondola Aiguille du Midi vodi na visinu od 3.842 metra, te prolazi 2.700 metara nadmorske visine u dvadesetak minuta.

Služi kao atrakcija turistima, ali i kao pristup visokim planinskim dijelovima za brojne alpiniste. Prošle je godine zabilježila više od milijun putnika.