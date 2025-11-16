Na kolodvoru pao na tračnice, pregazio ga vlak, a on preživio!

Savezna policija izvijestila je da je 45-godišnjak izgubio ravnotežu i pao s perona na glavnom hamburškom kolodvoru oko 2.45 ujutro.

Putnici koji su čekali pokušali su upozoriti strojovođu nadolazećeg prigradskog vlaka, ali nisu uspjeli spriječiti nesreću. Pozvali su hitne službe i razgovarali s ozlijeđenim muškarcem kako bi ga umirili do dolaska pomoći. Policajci i hitne službe uspjeli su osloboditi muškarca tako što su odgurali vlak unatrag.

Muškarac je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama, uključujući i slomljenu ruku.