Na kolodvoru pao na tračnice, pregazio ga vlak, a on preživio!

16.11.2025 u 12:55

Muškarac je preživio nakon što ga je pregazio vlak u sjevernom njemačkom gradu Hamburgu u nedjelju rano ujutro, nakon što je pao na tračnice.

Savezna policija izvijestila je da je 45-godišnjak izgubio ravnotežu i pao s perona na glavnom hamburškom kolodvoru oko 2.45 ujutro.

Putnici koji su čekali pokušali su upozoriti strojovođu nadolazećeg prigradskog vlaka, ali nisu uspjeli spriječiti nesreću. Pozvali su hitne službe i razgovarali s ozlijeđenim muškarcem kako bi ga umirili do dolaska pomoći. Policajci i hitne službe uspjeli su osloboditi muškarca tako što su odgurali vlak unatrag.

Muškarac je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama, uključujući i slomljenu ruku.

Nakon pregleda izjava svjedoka i video snimki, policija je priopćila da nema naznaka o tuđoj krivnji niti o pokušaju samoubojstva.

Strojovođi je policija osigurala psihološku pomoć i predala nadležnima za krizne situacije.

Oko 3.35 ujutro, hitna intervencija bila je završena, a mjesto nesreće očišćeno.

