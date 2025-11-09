NEMA SMRTNIH SLUČAJEVA

Više ozlijeđenih u sudaru vlakova u Slovačkoj

09.11.2025 u 22:57

Dva vlaka sudarila su se u Slovačkoj u nedjelju navečer nakon što je jedan naletio na stražnji dio drugoga, ozlijedivši desetke putnika, rekli su policija i slovački ministar unutarnjih poslova

Javljajući se s mjesta nesreće, ministar unutarnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je u televizijskom javljanju da su deseci ljudi lakše ozlijeđeni, dok ih je 11 preveženo u bolnicu. Nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je. Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka, 20 kilometara sjeveroistočno.

'Prema prvotnim informacijama, nije bilo izravnog sudara vlakova, niti je vlak ispao iz tračnica', rekla je policija na Facebooku. Novinska stranica Aktuality.sk prenijela je riječi jednog putnika koji je sudar opisao kao glasan eksplozivni zvuk.

Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana. Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

