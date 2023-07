Na Europskom trgu središnja proslava desetog rođendana Hrvatske u EU

Sa Europskog trga u središnji Dnevnik HTV-a javila se Jelena Šarić.

- Bogat glazbeni, ali i filmski program očekuje večeras sve građane. Program bi trebao trajati do pola sata iza ponoći, kada ćemo zapravo svi zajedno ovdje na Europskom trgu dočekati deseti rođendan Hrvatske u EU. U 21 sat očekuje se i obraćanje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministra Gordana Grlića Radmana, te zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, uz ostale visoke uzvanike, najavila je Šarić.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nabrojio je koristi koje nam je donijelo deset godina članstva u EU. Ulazak Hrvatske u EU i članstvo u NATO-u bili su glavni vanjskopolitički ciljevi Hrvatske od njezina osamostaljenja. Zadnju godinu ovog desetljeća ušli smo u Eurozonu i u Schengen.

- Izgradili smo i Pelješki most, što je doista briljantan projekt koji nije samo hrvatski nego i europski. Povezali smo Hrvatsku. To govori o tome da smo ostvarili sve vanjskopolitičke ciljeve. Ostaje još članstvo u OECD-u, što je isto važna organizacija. Naravno da kada govorimo o strateškoj orijentaciji same Europske unije dugoročno prema ostvarenju nekih ciljeva, onda tu prije svega imamo sigurnost, imamo gospodarstvo i stratešku autonomiju, a naravno imamo i energetsku i digitalnu zelenu tranziciju, borbu protiv klimatskih promjena, rekao je ministar.

Pohvalio je i Vladin odgovor na velike svjetske krize.

- Kada govorimo o ovim našim postignućima, možemo to gledati s vrijednosnog aspekta, s političnog, gospodarskog i reputacijskog. Doista, svi su oni ostvareni. Evo, u ovom desetljeću ostvarili smo neto korist od 10,7 milijardi eura. Hrvatska je ostvarila i svoj program Sigurna Hrvatska kada smo u jeku velikih globalnih kriza, upravo Vladinim interventnim mjerama, sačuvali socijalnu stabilnost, kada smo spriječili socijalnu frakturu, ističe Grlić Radman.

Osvrnuo se i na vrijeme pristupanja Hrvatske EU-u.

- Kada govorimo o trenutku ulaska u EU prije deset godina, to je bilo vrijeme velike krize, vrijeme velike nezaposlenosti, prekomjernog deficita, rasta javnog duga. U zadnjih 7 godina došlo je do preokreta, ustvrdio je ministar.