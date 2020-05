Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u obilasku Splitsko-dalmatinske županije odgovarao je poslijepodne na pitanja novinara, te je nadopunio svoju raniju izjavu o optužbama ministra Tomislava Ćorića na račun novinara N1 Hrvoja Krešića, što je rezultiralo brojnim i burnim reakcijama u javnosti, pa i pozivom na ministrovu ostavku

Nešto kasnije iz Splita je poručio da je u međuvremenu poslušao tu izjavu ministra Ćorića.

'Ministar Ćorić ekstenzivno se očitovao o tome. On je kazao da pozna nekoga tko je nešto pročitao, tko je njemu to prenio. Važno je da se otkloni i najmanja sumnja da Vlada ili bilo tko iz vlasti ne vidjeti bilo čiju korespondenciju. Sad kad sam odslušao mogu reći da je to lažna hajka na njega. Nema prisluškivanja, uvida u grupe - to je laž. On je de facto prepričao što je njemu netko kazao', poručio je Plenković.

Ministar Ćorić rekao je Krešiću. između ostalog, sljedeće: 'U jednoj od novinarskih grupa u kojoj komunicirate, a hvala bogu mi svi znamo novinare, jasno ste izrazili svoje nezadovoljstvo izborom članova Uprave INE',