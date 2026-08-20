Na Bliski istok stigle nove američke trupe: Već se zna što će raditi

Skupinu, poznatu kao George Washington Carrier Jumper Group, predvodi nosač zrakoplova klase Nimitz, USS George Washington . Inače, to je jedini nosač zrakoplova američke mornarice koji je trajno raspoređen u Japanu.

Kako javljaju američki mediji , nova skupina nosača zrakoplova američke mornarice stigla je na Bliski istok. Središnje zapovjedništvo objavilo je da nova skupina sad djeluje u regiji u sklopu planiranog raspoređivanja.

Dolazak ovog broda na Bliski istok ostavio je američku mornaricu bez nosača zrakoplova u zapadnom Pacifiku. Na Bliskom istoku pridružit će se nosaču zrakoplova USS George HW Bush i drugim ratnim brodovima, uključujući amfibijski jurišni brod klase Wasp USS Boxer.

Američki mediji nagađaju da će USS George Washington zamijeniti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, koji je na moru više od 270 dana. Podsjetimo, prošlog tjedna pojavila su se izvješća o problemima s mentalnim zdravljem mornara i opskrbom na brodu na kojem boravi oko 5000 mornara.

Pentagon je odbacio medijske natpise i optužio medije da lažno prikazuju uvjete na brodu. No, prošlog petka objavljeno je da će Lincoln biti zamijenjen drugim brodom.