Politički potres u Španjolskoj: Sanchez raspisao prijevremene izbore!

Španjolski premijer Pedro Sánchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga, samo tri dana nakon što su desne stranke u parlamentu srušile hitne mjere njegove manjinske vlade za rješavanje sve ozbiljnije stambene krize
Sánchez, koji je na čelu španjolske vlade od 2018., odluku je objavio u ponedjeljak ujutro, nakon višednevnih političkih napetosti i velikih prosvjeda zbog cijena stanovanja.
Prijevremeni izbori održat će se u nedjelju, 29. studenoga.
Sánchez je branio rezultate svoje vlade, priznao da je tijekom mandata bilo pogrešaka, ali poručio da je sada potrebno vratiti odluku biračima. ‘Sada je na vama’, rekao je.
Desnica srušila paket mjera
Neposredni povod za novu političku krizu bilo je glasanje o dvama vladinim dekretima kojima je Sánchezova vlada pokušala odgovoriti na probleme s dostupnošću stanovanja. Među predloženim mjerama bili su zabrana deložacija do 2030. godine te reguliranje privremenog najma i iznajmljivanja pojedinačnih soba.
No prijedlozi su u petak srušeni glasovima konzervativne Narodne stranke (PP), krajnje desnog Voxa i katalonskog Juntsa. PP je svoje protivljenje obrazložio stavom da se stambena kriza treba rješavati povećanjem gradnje, a ne dodatnom regulacijom tržišta.
Bijes zbog deložacije 87-godišnjakinje
Stambena kriza posljednjih je tjedana postala jedna od dominantnih političkih tema u Španjolskoj. Nezadovoljstvo je dodatno eksplodiralo nakon deložacije 87-godišnje Maricarmen Abascal iz madridskog doma u kojem je živjela 70 godina.
Prema izvornom tekstu, investicijski fond koji je kupio njezin stan zatražio je povećanje najamnine od 230 posto, što Abascal nije mogla plaćati. Njezin slučaj izazvao je masovne prosvjede, a na madridskom trgu Puerta del Sol nastao je i veliki šatorski kamp koji podsjeća na prosvjedni pokret indignados iz 2011.
Prosvjedi su tijekom vikenda održani diljem zemlje. Prema vlastima, na subotnjem skupu u Madridu bilo je oko 70.000 ljudi, dok su organizatori tvrdili da ih je bilo 500.000.
Sánchez izbore pretvara u izbor političkog smjera
U najavi izbora Sánchez je ponovno naglasio političku razliku između svoje progresivne vlade i desnice. Poručio je da će njegova stranka pokušati ponovno pridobiti povjerenje birača i nastaviti s politikama koje smatra progresivnima.
‘Radit ćemo kako bismo zaslužili vaše povjerenje, probudili nadu i ponovno pobijedili’, rekao je.
Ankete u ovom trenutku stavljaju PP ispred Sánchezove Španjolske socijalističke radničke stranke, dok raste i potpora Voxu.