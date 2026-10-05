Politički potres u Španjolskoj: Sanchez raspisao prijevremene izbore!

Španjolski premijer Pedro Sánchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga, samo tri dana nakon što su desne stranke u parlamentu srušile hitne mjere njegove manjinske vlade za rješavanje sve ozbiljnije stambene krize

Sánchez, koji je na čelu španjolske vlade od 2018., odluku je objavio u ponedjeljak ujutro, nakon višednevnih političkih napetosti i velikih prosvjeda zbog cijena stanovanja. Prijevremeni izbori održat će se u nedjelju, 29. studenoga. Sánchez je branio rezultate svoje vlade, priznao da je tijekom mandata bilo pogrešaka, ali poručio da je sada potrebno vratiti odluku biračima. ‘Sada je na vama’, rekao je.

Desnica srušila paket mjera Neposredni povod za novu političku krizu bilo je glasanje o dvama vladinim dekretima kojima je Sánchezova vlada pokušala odgovoriti na probleme s dostupnošću stanovanja. Među predloženim mjerama bili su zabrana deložacija do 2030. godine te reguliranje privremenog najma i iznajmljivanja pojedinačnih soba. No prijedlozi su u petak srušeni glasovima konzervativne Narodne stranke (PP), krajnje desnog Voxa i katalonskog Juntsa. PP je svoje protivljenje obrazložio stavom da se stambena kriza treba rješavati povećanjem gradnje, a ne dodatnom regulacijom tržišta.

Prosvjedi u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: BRAIS LORENZO







+5 Prosvjedi u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: BRAIS LORENZO