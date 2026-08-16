Trump želi preurediti najskuplje ratne brodove na svijetu: Cijena 'genijalnih' ideja je golema

Američka mornarica razmatra veliku preinaku budućih nosača zrakoplova klase Gerald R. Ford kako bi njihov izgled više odgovarao željama predsjednika Donalda Trumpa. Promjena bi mogla stajati milijarde dolara i dodatno usporiti već opterećen program gradnje najskupljih ratnih brodova na svijetu, piše Washington Post, pozivajući se na sedam sadašnjih i bivših američkih dužnosnika upoznatih s raspravama

U središtu rasprave je tzv. island, višekatna nadgradnja s koje se upravlja nosačem i zračnim operacijama. Na nosačima klase Ford ona je smještena znatno bliže krmi nego na starijim američkim nosačima. Trump bi, prema izvorima Washington Posta, želio da se toranj pomakne prema sredini palube kako bi novi nosači izgledom više podsjećali na brodove iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Mornarica sada proučava koliko bi takva intervencija uopće bila izvediva. Nije riječ samo o kozmetičkoj promjeni Premještanje zapovjednog tornja na brodu dugom više od 300 metara nije jednostavna estetska intervencija. Utjecalo bi na raspored mase, stabilnost broda, unutarnje sustave i organizaciju letačke palube.

Bryan Clark, bivši mornarički časnik i analitičar Hudson Institutea, za Washington Post ocijenio je da bi takav zahvat predstavljao veliki redizajn cijelog broda. Položaj tornja na klasi Ford nije odabran slučajno. Njegovim pomicanjem prema krmi oslobođen je dodatni prostor za parkiranje i premještanje zrakoplova u blizini katapulta, čime se ubrzavaju operacije polijetanja. Takvo rješenje ujedno smanjuje turbulencije koje nadgradnja može stvarati zrakoplovima tijekom slijetanja. Američka mornarica sličnu je Trumpovu ideju analizirala još tijekom njegova prvog predsjedničkog mandata. Tadašnja studija, prema bivšem visokom američkom dužnosniku, zaključila je da bi premještanje tornja moglo koštati milijarde dolara i ozbiljno odgoditi program. Trump već naredio povratak parnih katapulta Potencijalno premještanje tornja nije jedina velika promjena koju Trump želi na budućim nosačima. Bijela kuća je 13. kolovoza objavila predsjednički memorandum kojim je Pentagonu naređeno da u roku od 60 dana izradi plan za zamjenu elektromagnetskog sustava za lansiranje zrakoplova EMALS klasičnim parnim katapultima na nosaču USS Doris Miller, četvrtom brodu klase Ford. Napredni elektromagnetski teretni liftovi trebali bi se, prema istoj direktivi, zamijeniti hidrauličkim sustavima.

Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+3 Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Trump godinama kritizira EMALS, smatrajući da su parni katapulti jednostavniji i pouzdaniji. Administracija u memorandumu naglašava potrebu korištenja provjerenih, pouzdanih i cjenovno prihvatljivih tehnologija. No Ford-klasa projektirana je od početka oko električnih sustava, pa povratak na paru nije jednostavna zamjena jednog uređaja drugim. Zahtijevao bi značajne promjene unutar broda, uključujući infrastrukturu za paru, cjevovode i dodatne sustave. Washington Post navodi da bi i ta promjena mogla koštati milijarde dolara te dodatno pogoršati kašnjenja u američkoj brodogradnji. Svaki budući nosač mogao bi stajati oko 22 milijarde dolara USS Gerald R. Ford, prvi brod nove klase, već je u operativnoj uporabi. USS John F. Kennedy nalazi se na morskim testiranjima, dok su Enterprise i Doris Miller u izgradnji. Američki plan predviđa do deset nosača klase Ford tijekom idućih desetljeća. Prema podacima koje navodi Washington Post, budući brodovi mogli bi dosezati cijenu od oko 22 milijarde dolara svaki.

Nosač aviona USS Harry S. Truman u posjeti splitskoj luci 2022. Izvor: Pixsell / Autor: Milan Šabić







+27 Nosač aviona USS Harry S. Truman u posjeti splitskoj luci 2022. Izvor: Pixsell / Autor: Milan Šabić