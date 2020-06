MSC Cruises produžio obustavu krstarenja do kraja srpnja

MSC Cruises četvrta najveća svjetska kruzerska kompanija, čiji brodovi su česti gosti i u hrvatskim lukama, objavio je da su donijeli odluku o dodatnom produženju privremene obustave krstarenja do 31. srpnja 2020.

U priopćenju za medije navode da će gosti, kojima su krstarenja otkazana zbog ove odluke, imati mogućnost prebaciti čitav uplaćen iznos za otkazano krstarenje na novo po izboru – birajući između bilo kojeg broda i bilo kojeg itinerera – do kraja 2021. godine.

'Gosti će ovaj vaučer moći iskoristiti od 21. lipnja kako bi krstarenje prebaciti na datum koji im najviše odgovara. Dodatno, svi gosti koji trenutno imaju rezervirano krstarenje između 01.08. i 31.10.2020. mogu iskoristiti pogodnosti „Fleksibilnog programa krstarenja“ koji omogućuje promjenu krstarenja na drugi datum do 31.12.2021. i to do 48 sati pred polazak originalnog krstarenja (96 sati za Fly&Cruise)', stoji u priopćenju.

Kompanija je danas potvrdila ljetni program za 2021. s početkom u 3. mjesecu, a koji će uključivati dva nova broda koji su trenutno u izgradnji kao i niz novih ili obogaćenih itinerera i luka.