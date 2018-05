Mrsić: Zakon o zdravstvenoj zaštiti ruši solidarno zdravstvo i socijalnu državu

Nezavisni saborski zastupnik Mirando Mrsić u petak je na konferenciji za novinare kritizirao prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti o kojemu je upravo završeno javno savjetovanje, ustvrdivši da se njime udara u temelje javnog solidarnog zdravstva i socijalne države.

Zakonom koji predviđa potpunu i trajnu privatizaciju primarne zdravstvene zaštite temeljno pravo na zdravlje postaje ugroženo, ordinacije trgovine, a zdravlje roba, što nije ni pravedno ni solidarno, rekao je Mrsić. Umjesto da se bavi problemima zdravstva i listama čekanja, ministar Milan Kujundžić ide u privatizaciju primarne zdravstvene zaštite što će dovesti do toga da će liječnici primarno postati poslodavci, a tek onda liječnici dok će građani biti podijeljeni na one koji mogu platiti i dobiti adekvatnu razinu zdravstvene zaštite i na one koji to ne mogu, smatra Mrsić.