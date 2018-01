Mrsić uputio otvoreno pismo: SDP je ideološki izgubljen, treba nam novi početak

Nakon kratkotrajnog primirja krajem prošle godine u glavnoj oporbenoj stranci, kritičke duhove ponovno je pokrenuo Mirando Mrsić koji je članovima SDP-a uputio otvoreno pismo

Od vodstva stranke već do kraja mjeseca očekuje neke odluke. 'Smatram da vodstvo SDP-a da do kraja mjeseca donese odluke koje će za posljedicu imati: demokratizaciju unutarnjeg ustrojstva SDP-a i njegovog djelovanja, definiranje temeljnih društvenih vrijednosti koje će biti osnova politika SDP-a u novim društvenim i gospodarskim okolnostima te definiranje temeljnih politika koje će SDP zastupati u predstojećem razdoblju. Ako se ubrzo ne donesu ove ključne odluke, uvjeren sam da ćemo negativnim trendovima iz prošle godine svjedočiti i u ovoj godini, koje će za posljedicu imati nestanak SDP-a, kao relevantnog političkog faktora i jedine alternative HDZ-u. To dugujemo svim našim građanima koji još uvijek u nas nisu izgubili povjerenje, ali i našim naraštajima koji žele živjeti u slobodnoj i prosperitetnoj Hrvatskoj', zaključuje Mrsić.

Podsjetimo, Mrsić je već ranije kritizirao stanje u stranci i način na koji Davor Bernardić vodi SDP, a zbog svojih je istupa zaradio i opomenu pred isključenje.