Mrak Taritaš: Cilj 'Amsterdamske koalicije' država temeljena na liberalnoj demokraciji

Moderna država sagrađena na temeljima liberalnih demokracija cilj je stranaka GLAS, Pametno i IDS koje okupljene u neformalnu 'Amsterdamsku koaliciju', žele građanskoj opciji u Hrvatskoj ponuditi nadu, vjeru i optimizam u bolju budućnost, izjavila je u nedjelju u Zagrebu predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš

Na tome tragu organiziran je i taj sastanak, kojemu je cilj u prvome redu bolje međusobno upoznavanje, ali i razmjena ideja, iskustava i mišljenja, "i to ne na način da kritiziramo, nego da ponudimo optimizam", ustvrdila je.

Mrak Taritaš smatra da Hrvatskoj nedostaje nada, vjera u budućnost i optimizam a mi, kazala je, "to želimo ponuditi kroz konkretne ideje i prijedloge. Mi smo društvo ljudi koji se bave politikom, koji žele jednu pametnu, naprednu Hrvatsku, u kojoj će se glasno govoriti".

Tri su temelja svake političke stranke - programski, organizacijski i medijski, rekla je, a kada je riječ o "Amsterdamskoj koaliciji", sljedeći je korak dogovoriti pristup u sva tri. Jedan od organizacijskih ciljeva svakako je vezan uz 'tri seta izbora': za Europski parlament, za predsjedničke, te za parlamentarne izbore, rekla je Mrak Taritaš.

Na novinarsko pitanje planiraju li tri stranke izaći sa zajedničkim kandidatom na predsjedničke izbore, te razmišlja li i sama o kandidaturi za mjesto predsjednice hrvatske države, Anka Mrak Taritaš je rekla kako je to svakako jedna od ideja, ali kako je još prerano da bi se razgovaralo o jednom imenu, a ona sama o kandidaturi ne razmišlja, niti je isključuje.

"To me uvijek pitaju. Kad bi predsjednički izbori bili uskoro, čvrsto bih rekla 'ne', ali u politici sam naučila da nikad ne treba reći ni čvrsto ni tvrdo 'ne', pa to ni neću reći. Za sada ne razmišljam o tome", kazala je novinarima Mrak Taritaš.