Možemo želi dati veće ovlasti Jandrokoviću: 'Više se neće moći izvlačiti da ne može ništa'

M.Da.

03.11.2025 u 21:47

Sandra Benčić
Sandra Benčić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Možemo planira inicijativu o izmjenama saborskog Poslovnika, kojima bi predsjednik Sabora mogao onemogućiti održavanje događaja koji su u suprotnosti s Ustavom i ugledom Sabora, ali i oduzeti riječ onima koji izvikuju sporne pokliče te negiraju zločine iz prošlih vremena

Nakon spornog okruglog stola pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", kojeg su organizirali DOMiNO i Hrvatski suverenisti, krenule su prijetnje kaznenim prijavama, tužbama i raspravama o povijesnom revizionizmu.

U Možemo, pak, kreću u inicijativu za izmjenama saborskog poslovnika, koje će predstaviti već u srijedu na sjednici Predsjedništva Sabora.

Proširene ovlasti

Cilj te inicijative je dati ovlasti Gordanu Jandrokoviću da uskrati održavanje bilo kakvih aktivnosti koje bi ugrozile Ustav i ugled Hrvatskog sabora. Uz to bi mu rado dali i ovlasti za oduzimanje riječi zastupnicima koji negiraju ili umanjuju zločine holokausta, genocida i drugih ratnih zločina, što znači i uzvikivanje pokliča koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo.

"S obzirom na to da se predsjednik Sabora požalio kako nije imao mehanizme za spriječiti sporni okrugli stol na ovaj način mu želimo dati upravo mehanizme da u budućnosti ima na temelju čega zabraniti održavanje okruglih stolova poput onoga koji se prošlog tjedna održao u Saboru i da isto tako ima na temelju Poslovnika, oduzeti riječ bilo kojem zastupniku koji, primjerice, odluči u Saboru izvikivati 'Za dom spremni'. Nakon toga se više neće moći izvlačiti na to kako on ništa nije mogao i da su mu ruke svezane", prenosi Večernji riječi Sandre Benčić.

Gordan Jandroković u Zadru
Gordan Jandroković u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

HSLS uskratio podršku

O tome će razgovarati sa svim strankama ljevice i centra, a nadaju se podršci i drugih, napose zastupnika manjima, a možda i HNS te HSLS, čiji je šef stranke još 2017. godine, prema riječima Benčić, tvrdio kako treba kažnjavati svaki "Za dom spremni". 

"Nama u HSLS-u se isto nisu svidjele neke stvari koje su se dogodile u Saboru proteklog tjedna. Ali zato postoje koalicijski sastanci i o takvim ćemo stvarima raspravljati na tom mjestu, sa našim partnerima, a sigurno ne sa Sandrom Benčić i Možemo", poručio je, pak, šef HSLS-a Dario Hrebak.

Osim na Predsjedništvu Sabora, Možemo će svoju inicijativu predstaviti i na Odboru za Ustav, gdje će se moći vidjeti kako po tom pitanju "diše" HDZ. To bi ujedno bio i pokazatelj kako će se postaviti kod izglasavanja te inicijative u Saboru. 

tportal
