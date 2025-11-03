Možemo želi dati veće ovlasti Jandrokoviću: 'Više se neće moći izvlačiti da ne može ništa'

Možemo planira inicijativu o izmjenama saborskog Poslovnika, kojima bi predsjednik Sabora mogao onemogućiti održavanje događaja koji su u suprotnosti s Ustavom i ugledom Sabora, ali i oduzeti riječ onima koji izvikuju sporne pokliče te negiraju zločine iz prošlih vremena

Nakon spornog okruglog stola pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", kojeg su organizirali DOMiNO i Hrvatski suverenisti, krenule su prijetnje kaznenim prijavama, tužbama i raspravama o povijesnom revizionizmu. U Možemo, pak, kreću u inicijativu za izmjenama saborskog poslovnika, koje će predstaviti već u srijedu na sjednici Predsjedništva Sabora.

Proširene ovlasti Cilj te inicijative je dati ovlasti Gordanu Jandrokoviću da uskrati održavanje bilo kakvih aktivnosti koje bi ugrozile Ustav i ugled Hrvatskog sabora. Uz to bi mu rado dali i ovlasti za oduzimanje riječi zastupnicima koji negiraju ili umanjuju zločine holokausta, genocida i drugih ratnih zločina, što znači i uzvikivanje pokliča koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo. "S obzirom na to da se predsjednik Sabora požalio kako nije imao mehanizme za spriječiti sporni okrugli stol na ovaj način mu želimo dati upravo mehanizme da u budućnosti ima na temelju čega zabraniti održavanje okruglih stolova poput onoga koji se prošlog tjedna održao u Saboru i da isto tako ima na temelju Poslovnika, oduzeti riječ bilo kojem zastupniku koji, primjerice, odluči u Saboru izvikivati 'Za dom spremni'. Nakon toga se više neće moći izvlačiti na to kako on ništa nije mogao i da su mu ruke svezane", prenosi Večernji riječi Sandre Benčić.