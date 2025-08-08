ciljevi su jasni

Vance: SAD ne planira priznati palestinsku državu

V. B./Hina

08.08.2025 u 17:16

JD Vance
JD Vance Izvor: EPA
Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance izjavio je da njegova zemlja ne planira priznati palestinsku državu, o čemu će razgovarati s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem na sastanku u petak

"Nemamo planove priznati palestinsku državu. Ne znam što bi to značilo stvarno priznati palestinsku državu s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade na tom području", poručio je Vance novinarima.

Dodao je da je predsjednik Donald Trump "bio vrlo jasan u vezi svojih ciljeva, u vezi s onim što želi postići na Bliskom istoku i da će to nastaviti činiti."

Vance se sastaje s Lammyjem u Chevening Houseu, seoskoj rezidenciji u južnoj Engleskoj koju koristi ministar vanjskih poslova, na početku putovanja u Veliku Britaniju sa svojom obitelji.

