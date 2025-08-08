Netaynahu objavio plan za potpuno preuzimanje Gaze: Svi će završiti u stroju za mljevenje mesa

Kako prenosi BBC, "IDF će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, uz pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu koje se nalazi izvan borbenih zona", stoji u izjavi, koja zatim detaljno navodi sljedeća načela za "okončanje rata":

Razoružanje Hamasa.

Povratak svih talaca, bilo živih ili mrtvih.

Demilitarizacija Pojasa Gaze.

Izraelska sigurnosna kontrola nad Pojasom Gaze.

Uspostava alternativne civilne vlasti koja nije Hamas, niti Palestinska uprava.

"Apsolutna većina ministara u kabinetu vjerovala je da alternativni plan koji je predstavljen kabinetu neće rezultirati porazom Hamasa, niti povratkom otetih", zaključuje se u izjavi.

Sigurnosni kabinet odobrio plan

Ranije je Benjamin Netanyahu razgovarao s Fox Newsom o svojim planovima.