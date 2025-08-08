Netaynahu objavio plan za potpuno preuzimanje Gaze: Svi će završiti u stroju za mljevenje mesa

Netanyahuov ured objavio je izjavu u kojoj su predstavljeni detalji odobrenih planova za preuzimanje grada Gaze, kao i "pet načela za okončanje rata", koja je, kako se navodi, kabinet usvojio većinom glasova
Kako prenosi BBC, "IDF će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, uz pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu koje se nalazi izvan borbenih zona", stoji u izjavi, koja zatim detaljno navodi sljedeća načela za "okončanje rata":
- Razoružanje Hamasa.
- Povratak svih talaca, bilo živih ili mrtvih.
- Demilitarizacija Pojasa Gaze.
- Izraelska sigurnosna kontrola nad Pojasom Gaze.
- Uspostava alternativne civilne vlasti koja nije Hamas, niti Palestinska uprava.
"Apsolutna većina ministara u kabinetu vjerovala je da alternativni plan koji je predstavljen kabinetu neće rezultirati porazom Hamasa, niti povratkom otetih", zaključuje se u izjavi.
Sigurnosni kabinet odobrio plan
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio Netanyahuov plan za okupaciju grada Gaze. Nakon sastanka izraelskog sigurnosnog kabineta u Jeruzalemu koji se nastavio do ranih jutarnjih sati u petak, objavljeno je da je odobren plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom.
Ranije je Benjamin Netanyahu razgovarao s Fox Newsom o svojim planovima.
Ključne informacije
Potpuna okupacija Gaze
- Ovaj plan znači eskalaciju gotovo dvogodišnjeg rata i vjerojatno bi to bila prva faza potpunog preuzimanja Gaze od strane vojske.
- Netanyahu je ranije rekao da želi preuzeti cijeli Pojas Gaze, ali odobreni plan se posebno fokusira na grad Gazu, najveći grad u enklavi.
- Plan je izazvao upozorenja vojnog vodstva, protivljenje obitelji talaca i zabrinutost da će biti ubijeno još više Palestinaca. Također, Izrael ovime riskira daljnju međunarodnu izolaciju.
- UN je prethodno upozorio da širenje izraelskih vojnih operacija predstavlja "katastrofalne posljedice" za palestinske civile i izraelske taoce.
Tvrdi da je sve s ciljem sigurnosti Izraela
"Namjeravamo, kako bismo osigurali svoju sigurnost, ukloniti Hamas, omogućiti stanovništvu da bude slobodno od Gaze i predati je civilnoj upravi – ali toj upravi koja nije Hamas niti bilo tko tko zagovara uništenje Izraela", rekao je.
"Želimo osloboditi sebe i osloboditi narod Gaze od strašnog terora Hamasa", nastavio je. Netanyahu je također naglasio da Izrael "ne želi zadržati Gazu".
"Želimo imati sigurnosni perimetar. Ne želimo njime upravljati. Ne želimo biti tamo kao upravno tijelo", dodao je.
Govoreći ranije na BBC News kanalu, Mohamed Taha s BBC Arabic istaknuo je da bi uklanjanje Hamasa s vlasti u Gazi bio vrlo težak zadatak. Prema njegovim riječima, načelnik stožera izraelske vojske procijenio je da bi moglo biti potrebno dvije godine kako bi se Hamas potpuno uklonio.
'Svi će biti u ovom mljevenju mesa'
Doron Kempel, bivši zamjenik zapovjednika specijalne operativne jedinice izraelske vojske Sayeret Matkal, ranije je za BBC-jev Newsday objasnio kako bi širenje vojnih operacija u Gazi moglo izgledati.
Rekao je da bi izraelska vojska željela da njihove vlastite snage pretrpe što manje žrtava, što bi moglo značiti sporo kretanje kroz teritorij, a također bi vjerojatno zamolili civile da napuste područje kako bi se smanjio broj ozlijeđenih.
"Mislim da je ovaj potez loša vijest kratkoročno za sve na terenu... borce IDF-a, taoce, Palestince i Hamas", rekao je. "Svi će biti u ovom mljevenju mesa i to će biti užasno tragično za sve uključene u kratkoročnom periodu."