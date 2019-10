Mostarka koja je dobila tužbu protiv BiH: Otvoren je put za stvarne promjene

Presuda Europskog suda za ljudska prava (ECHR) kojom je Bosna i Hercegovina proglašena odgovornom zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru predstavlja presedan i otvara prostor da se doista riješi ovaj problem koji traje već gotovo desetljeće, ocijenila je u utorak Irma Baralija, Mostarka koja je i podnijela tužbu zbog činjenice da već godinama nema pravo glasovati o tome tko će upravljati gradom u kojemu živi

Baralija je po objavljivanju presude novinarima u Sarajevu kazala kako je zbog toga sretna jer vidi način da se ovo pitanje napokon riješi i da se odbace argumenti kojima se HDZ BiH i Stranka demokratske akcije (SDA) u svojim svađama pokušavaju predstaviti kao zaštitnici nacionalnih interesa.

'Želim da se svi prijedlozi stave na stol i da se građanima Mostara objasni koji je prijedlog najbolji. Lopta je sada na parlamentu BiH, koji će morati profunkcionirati', kazala je Baralija.

Dodala je kako je više ne zanimaju argumenti oko kojih se već godinama prepiru SDA i HDZ BiH i zbog čega nema ni novih izbornih pravila za Mostar, pa ni glasovanja u tom gradu, još od 2008. godine.

Ustavni sud BiH je presudom iz 2010. ocijenio kako je neustavno postojanje više izbornih jedinica iz kojih se bira podjednak broj članova Gradskog vijeća, bez obzira na to koliko birača u tim jedinicama živi. HDZ BiH je nakon toga nudio rješenje o gradu kao jednoj izbornoj jedinici, no SDA je to odbila uz tvrdnje kako bi na taj način Hrvati preglasali Bošnjake.

Baralija na to sada kaže kako sebi ne želi dopustiti 'valjanje u blatu nacionalističkog narativa'.

'Meni je dosta priča da će Bošnjaci nadglasati Hrvate ili Hrvati Bošnjake... Želimo čist grad i da nas se uključi u donošenje odluka i želimo znati kako se troši naš novac. Želimo jednostavne stvari i ne treba nam posebno rješenje jer ni građani Mostara nisu ni počemu posebni', kazala je Baralija, ujedno čelnica mostarskog ogranka liberalne Naše stranke (NS).

Odvjetnica Dženana Hadžiomerović, koja je zastupala tužbu Baralije protiv BiH pred Europskim sudom za ljudska prava, također je kazala kako je iznimno zadovoljna presudom, posebice stoga što je ona izvršna, a ne samo 'utvrđujuća', kakve su druge presude ECR-a u slučajevima, poput onog 'Sejdić-Finci', kojima je utvrđeno kako se u BiH primjenjuju diskriminirajuća izborna pravila.

Hadiomerivć je posebice istaknula kako presuda ECHR-a sadrži i odredbu koja nalaže Ustavnom sudu BiH da on nametne privremena rješenja za način provedbe izbora u Mostaru, ukoliko vlasti u BiH u roku od šest mjeseci ne izmjene izborni zakon.

'Vladavina prava u BiH se postupno uspostavlja', kazala je odvjetnica dodajući kako je nezamisliva situacija u kojoj Ustavni sud ne bi postupio po presudi Europskog suda.