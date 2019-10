Europski sud za ljudska prava: BiH odgovorna zbog neprovođenja izbora u Mostaru

Europski sud za ljudska prava (ECHR) presudio je kako država Bosna i Hercegovina krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima zbog činjenice da se njeni političari već više gotovo puno desetljeće ne mogu dogovoriti o izbornim pravilima koja bi vrijedila za grad Mostar, objavljeno je u utorak u sjedištu tog suda u Strasbourgu

Sud je zapravo proglasio neustavnim one odredbe izbornih pravila koje su različitim izbornim jedinicama u Mostaru davale podjednaki broj mjesta u Gradskom vijeću Mostara, iako je u njima živio nesrazmjeran broj glasača.

Vlastima u BiH ostavljen je rok od šest mjeseci da provedu odluku Ustavnog suda BiH, no HDZ BiH i Stranka demokratske akcije (SDA), koje dijele vlast u Mostaru, od završetka rata nisu se uspjele usuglasiti kako to učiniti pa u gradu nema ni izbora, a gradonačelniku Ljubi Bešliću (HDZ BiH) zakoniti mandat je istekao još 2012. godine, no on je i dalje na toj poziciji.

'Takva situacija nije bila u skladu s načelom vladavine prava. Sud stoga nije mogao prihvatiti argument vlade da je višegodišnje kašnjenje u izvršenju odluke bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih skupina u Mostaru. Tužena država je stoga prekršila svoju obvezu da poduzme mjere kako bi zaštitila podnositeljicu predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovi njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru. Sud je također jednoglasno utvrdio, na osnovi članka 46. (obveznost i izvršenje presuda), da tužena država mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što ova presuda postane konačna', stoji u sažetku presude objavljenom u utorak.

Sud u Strasbourgu je također naznačio kako bi mogao izravno intervenirati i nametnuti 'privremeno rješenje' kojim bi se regulirao način provedbe izbora u Mostaru ukoliko se presuda ne provede u roku od šest mjeseci.

Podnositeljici tužbe Irmi Baraliji, koja je i članica lokalne organizacije Naše stranke (NS) u Mostaru, država BiH je, zog uskraćivanja njenih građanskih prava, dužna isplatiti odštetu od pet tisuća eura.